No irá a verlo. El ex presidente Ollanta Humala ya se encuentra recluído en el penal de Barbadillo en Ate. Ante ello, su padre Isaac Humala, ha declarado que no lo visitará.

► Isaac Humala sobre Ollanta: “Inocente no es, pero no hay delito” [VIDEO]

“Yo no me guío por el corazón, ya tengo 87 años, mi corazón está un poco seco. Me guío por la cabeza”, declaró el patriarca de los Humala. Agregó que lo tenía que pensar bien, pero finalmente aseveró que no iría a verlo.

Como se recuerda, ayer el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 18 meses de prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

