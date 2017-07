Ollanta Humala y Nadine Heredia: Fiscal argumenta prisión preventiva en su contra [EN VIVO]

[ACTUALIZACIÓN 11:54 AM]

El fiscal señala que la suma de aportes entregado por ‘aportantes fantasma’ a la campaña de 2006 asciende a S/1’634,634.

[ACTUALIZACIÓN 11:29 AM]



Según Juárez, un grupo de aportantes negó entrega de dinero para el Nacionalismo. Otro dijo que se aumentó el monto donado.

[ACTUALIZACIÓN 11:25 AM]

“Hay gente que figura como aportante de S/132 mil, que ha dicho que no entregó ese dinero. Pero qué casualidad que figuren como aportantes de un mismo monto”, señaló el fiscal.

[ACTUALIZACIÓN 11:12 AM]

Juárez lee declaraciones de presuntos aportantes a la campaña nacionalista del 2006. Todos los citados negaron haber abonado dinero.

[ACTUALIZACIÓN 11:10 AM]

“La misma ONPE llega a la conclusión de que no son confiables los registros contables del partido. No había un manejo debido del dinero, no había supervisión, no tanto por el desorden, sino por la manera en que llegaban esos fondos, que eran ilícitos”, argumentó.

[ACTUALIZACIÓN 11:06 AM]



Informe de ONPE indica que el Nacionalismo no declaró gastos de publicidad (2011) en prensa escrita por S/ 13 mil.

[ACTUALIZACIÓN 11:03 AM]

El fiscal expresó que la ONPE detectó un desbalance de aportes por S/2 millones en la campaña de 2011. “El organismo demanda a aclarar cómo existe este desbalance de los gastos”, apuntó.

[ACTUALIZACIÓN 11:00 AM]

Juárez indica que, según reporte de la ONPE, el Partido Nacionalista no ha informado de los gastos de campaña por S/13 mil. “Hay que recordar que la ONPE solo exhorta, no sanciona porque no existe ley que así lo establezca”, expresó.

[ACTUALIZACIÓN 10:55 AM]

El fiscal señala que el Partido Nacionalista no ha registrado el movimiento de dinero que realizaba. Señala que tampoco hubo un registro de aportantes a la campaña.

[ACTUALIZACIÓN 10:49 AM]

“Había, además, una cantidad de dinero que no estaba en las arcas del partido, no lo tenían ahí, tampoco estabn bancarizado”, manifesta el fiscal.

[ACTUALIZACIÓN 10:46 AM]

Juárez fundamenta que Humala y Heredia eran quienes manejaban los recursos de las campañas, motivo por el que estaban al tanto la procedencia de los aportes.

[ACTUALIZACIÓN 10:42 AM]

Germán Juárez cita declaraciones de colaboradores y sustenta que Ilán Heredia, hermano de Nadine Heredia, fue designado como tesorero del partido por la ex pareja presidencial. “Humala y Heredia siempre han querido manejar las cuentas del partido político”, señaló.

[ACTUALIZACIÓN 10:39 AM]



Juárez dice que Humala y Heredia recibieron dinero ilícito de gobierno de Venezuela, de Odebrecht y OAS para sus campañas.

[ACTUALIZACIÓN 10:36 AM]

“En conclusión, tenemos que los coinvestigados recibieron dinero ilícito y lo insertaron en el sistema económico, es por eso que se les imputa el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de conversión”, explicó.

[ACTUALIZACIÓN 10:35 AM]

“Con el dinero en manos de Nadine Heredia se crea la empresa Todo Graph y la ONG Prodin, eso para justificar sus ingresos. Con esos montos es que adquieren la casa donde ahora viven, el dinero fue ilícito, y para lavar ese dinero simuló contratos con empresas Apoyo Total y Centros Capitales”, apuntó.

[ACTUALIZACIÓN 10:30 AM]

Juárez indica con el dinero ilícito, la ex pareja presidencial pagan publicidad electoral, financian sus mítines y desarrollan su campaña presidencial. Y agrega: “Pero esos fondos no han servido solo para las camapñas, sino para que los investigados se queden con el dinero”.

[ACTUALIZACIÓN 10:28 AM]

“El dinero ilícito que ingresó a la campaña de 2006 fue canalizado por Ilán Heredia y para darle vicios de legalidad es que crearon aportantes falsos ante la ONPE. Pero esos aportantes ya declararon que no realizaron abonos”, dice el fiscal.

[ACTUALIZACIÓN 10:24 AM]

El fiscal Juárez pide al magistrado variar las reglas de conducta de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Inicia la sustentación de su solicitud.

[ACTUALIZACIÓN 10:21 AM]

El juez rechaza pedido de la defensa de la ex pareja presidencial y dispone que la audiencia continúe. “Lo que puedo hacer es dar tiempo a la defensa para que rebata la imputación”, señaló.

[ACTUALIZACIÓN 10:16 AM]

El fiscal Germán Juárez señala que toda la documentación presentada “es de pleno conocimiento de los abogados” de Humala y Heredia. En esa línea, pide que la audiencia continúe.

[ACTUALIZACIÓN 10:16 AM]

El abogado de Heredia pide al juez que se aplace la audiencia hasta mañana para poder “preparar mejor la defensa”. Argumenta que la Fiscalía ha presentado siete tomos de documentación para sustentar sus imputaciones.

[ACTUALIZACIÓN 10:10 AM]

El abogado Pedraza llega a la audiencia. El magistrado Concepción reanuda la sesión.

[ACTUALIZACIÓN 10:06 AM]

El juez Richard Concepción dispone un receso de cinco minutos para esperar la llegada de Wilfredo Pedraza, abogado de Heredia.

[ACTUALIZACIÓN 10:00 AM]

Ollanta Humala y Nadine Heredia no asistirán a la audiencia. Sus abogados ya están presentes para sustentar su defensa.

[ACTUALIZACIÓN 9:40 AM]

El fiscal Germán Juárez sustenta en los próximos minutos su pedido de 18 meses de prisión preventiva para el ex mandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, a quienes acusa de recibir aportes irregulares para financiar sus campañas presidenciales del 2006 y 2011.

El juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, escuchará los alegatos del fiscal y de la defensa de la ex pareja presidencial para tomar una decisión. Hoy mismo, el magistrado puede ordenar que Humala y Heredia sean internados en una prisión.

Según los argumentos presentados por Juárez en una resolución, a la que accedió Perú21, el ex jefe de Estado y su esposa habrían recibido dinero extraído ilegalmente del tesoro público de Venezuela. El dinero habría sido remitido por el entonces presidente Hugo Chávez a través de la empresa Kaysamak (que habría sido usada por el régimen chavista como canal de envío).

Además, el Ministerio Público señala que, en 2011, el Partido Nacionalista recibió dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, cuya fuente serían actos de corrupción consumados en Brasil y Perú.

