Lejos de saludar la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, de determinar 18 meses de prisión preventiva contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, Daniel Urresti, ex ministro del Interior indicó que esta medida tendrá un efecto contraproducente.

“El problema está que cuando se juzgan a altos funcionarios, este proceso debe desarrollarse al detalle. Con esto lo que están logrando es convertirlos en mártires”, expresó Urresti en Canal N.

Explicó que esto sucederá dado que la ex pareja presidencial no ha sido acusada formalmente tras 30 meses de proceso. “Algo ocurre cuando pasan 30 meses y el fiscal no puede acusar. Cuando comience a pasar el tiempo y la gente entienda que ni si quiera está acusado, esto va a revertirse y es justamente es lo que debería evitarse”.

Agregó que se debe tener sumo cuidado en el proceso que atraviesa Ollanta Humala dado que se trata de un ex mandatario de Estado. “Estamos hablando de un presidente, no de un carterista”, sostuvo Daniel Urresti.

Como se sabe, la tarde de este viernes Ollanta Humala y Nadine Heredia salieron de la carceleta del Poder Judicial para ser trasladados a sus respectivos centros penitenciarios.

El ex jefe de Estado pasará la noche en el penal de Barbadillo, en Ate; mientras que la ex primera dama fue llevada al anexo Virgen de Fátima del penal para mujeres Santa Mónica, en Chorrillos.

