Ollanta Humala: Testigo de caso Madre Mía afirmó que se retractó por US$4,500

El ex mandatario Ollanta Humala cada vez se encontraría más comprometido en el caso Madre Mía. La Unidad de Investigación de El Comercio contactó con el testigo del caso identificado como Jorge Ávila Rivera, quien confirmó que cambió de versión por temor y por la entrega de US$4,500.

Debemos tener en cuenta que, en un principio (1992), Jorge Ávila acusó a Ollanta Humala, alias ‘Capitán Carlos’, de desaparecer a su hermana Natividad y a su esposo Benigno Sulca. Sin embargo, tiempo después se rectificó, lo que sirvió para que en el 2009 la Corte Suprema archivara el caso, pues no se hallaron pruebas suficientes de que el ex presidente cometiera delitos contra los derechos humanos.

[Las transcripciones de los audios de Ollanta Humala que revelan supuesta compra de testigos]

“Uno de los intermediarios ahí fue Amílcar (…) (Me pidió) que me retracte, que no le eche la culpa a Humala”, reveló Jorge Ávila a El Comercio, constatando así las transcripciones de los audios. El suboficial EP en retiro, Amílcar Gómez Amasifuén es amigo de Ollanta Humala¨ y participó en el levantamiento de Locumba.

El testigo también contó que el dinero se lo dieron por partes durante el año 2006, pero en la campaña del 2011 también le pagaron “propinas” para que se mantuviera callado y el caso no se reaviva. “Prometió, este, estudios superiores para mis hijos, pero nunca me hizo llegar nada”, añadió Ávila.

Estas promesas —según explica el informe— se lo hicieron Amílcar Gómez, su cuñado Robinson Gómez Reátegui y hasta el abogado de Ollanta Humala en la primera fase del juicio por Madre Mía, Eduardo Roy Gates. Con este último se habría encontrado en Tingo María hasta en cuatro oportunidades.

