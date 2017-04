El ex presidente Ollanta Humala calificó esta mañana como “ilegales” las interceptaciones telefónicas realizadas en su contra y afirmó que es “una mañosería, un “acto escandaloso” que afecta la democracia.

Mediante una conferencia de prensa en el local de su partido, el mandatario indicó que se usó el caso del terrorista ‘Artemio’ “para interceptar a un candidato, al partido nacionalista y a sus dirigentes en época de campaña”.

[Audios de Ollanta Humala y Nadine Heredia confirmarían irregularidades en aportes de campaña]

Ollanta Humala brindó esta conferencia acompañado de su esposa Nadine Heredia, luego de que ambos hayan asistido a la Fiscalía de Lavado de Activos, como parte de las investigaciones en torno a los aportes a su campaña presidencial de 2006 y 2011.

“Es gravísimo. Jamás en mi gobierno hicimos este tipo de prácticas a políticos y no lo hubiera permitido. No me imagino si en esta última campaña los candidatos pudieran haber sido interceptados”, exclamó-

La Fiscalía contaría con más de 180 audios que confirmarían las maniobras irregulares que utilizaron el ex mandatario Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia para encubrir los supuestos aportes fantasmas al Partido Nacionalista durante la campaña presidencial del 2011.

Ollanta Humala culpó de ello al ex presidente Alan García y mencionó que en Estados Unidos el chuponeo derivó en la caída de un mandatario.

Reconoce su voz

Al ser consultado sobre la veracidad de su voz en los audios escuchados durante la diligencia en la Fiscalía,indicó que sí se trataba de él.

“Claro que reconozco mi voz sino no hubiera hecho esta conferencia, sino no estaría reclamando esto”, indicó.

“Es posible que hayan más. No sabemos desde cuanto nos están chuponeando, ni hasta cuando. Supongo, asumo que hasta el 27 de julio”, refirió el ex mandatario.