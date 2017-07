Ollanta Humala sobre el fiscal Germán Juárez: “Yo creo que este señor está envenado”

A pocas horas de que el Poder Judicial decida el futuro de Ollanta Humala y de su esposa Nadine Heredia, el ex presidente se refirió a los alegatos que ayer expuso el fiscal Germán Juárez ante el juez Richard Concepción para solicitar 18 meses de prisión preventiva para él y la ex primera dama al considerar que existe un peligro de fuga.

Para Humala no hay ningún motivo para que Juárez, a cargo de investigarlos por el presunto delito de lavado de activos, agrave su situación jurídica.

“Nosotros estamos acá, incluso hemos entregado nuestros pasaportes. En todo momento hemos demostrado arraigo y buena voluntad. Lo que pasa que para el señor fiscal (Juárez) todo lo que hacemos es al contrario. Creo que este señor está envenenado. Lo que se tiene que discutir no es el fondo si no el tema de las medidas”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

Al salir de su casa de Surco, el ex jefe de Estado también dijo que espera que el Poder Judicial resuelva el tema sin subjetividades. “He visto argumentaciones que no tienen nada que ver (…). Ponen cosas en el expediente de hace años como si fuera algo nuevo y no hay nada nuevo. Hemos visto puras conjeturas del señor fiscal y sin tener nada atado a tierra formula un elemento de convicción”, manifestó.

Agregó que sus hijas regresarán de Estados Unidos a Lima a fin de mes para retomar el colegio. “Él ha tomado el viaje de mis hijas (a Estados Unidos) como un pretexto para pedir una medida más grave. Nosotros rechazamos (ese pedido) porque no hay ninguna intención de no seguir colaborando”.

