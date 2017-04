Ollanta Humala se queja del Congreso: "Nos parece un abuso de poder"

El ex presidente Ollanta Humala acudió este martes al Congreso de la República para presentarse ante la Comisión de Defensa que lo investiga por los cuestionamientos al alquiler de un terreno de las Fuerzas Armadas a la empresa Cencosud.

Sin embargo, dijo que cuando llegó no había quórum en el grupo de trabajo. Esto debido a que, en paralelo, se realizaba la sesión plenaria, en la que se debatía el plan de reconstrucción, con la presencia del premier Fernando Zavala.

Muy mortificado y ante los periodistas, Ollanta Humala cuestionó la actitud de los parlamentarios y afirmó que había un “abuso de poder contra un ex presidente”.

“Venimos acá y nos parece un abuso de poder contra un ex presidente de la República. Quiero señalar mi molestia porque todos merecemos respeto”, exclamó.

Ollanta Humala mencionó que ya en otra oportunidad lo hicieron esperar una hora porque no había quórum, luego fue media hora y ahora, advirtió, “ni siquiera estaban presentes” los parlamentarios de la Comisión de Defensa.

“Quiero dejar constancia de que he venido acá como siempre lo he hecho con el ánimo y la buena fe para colaborar, pero creo que esta comisión merece un severo llamado de atención porque no puede maltratar a las personas”, remarcó.

