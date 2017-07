Ollanta Humala se pronuncia sobre el posible indulto a Alberto Fujimori y también comenta la decisión de Barata

Desde Andahuaylas, el ex presidente Ollanta Humala se refirió sobre el psoible indulto al ex presidente Alberto Fujimori y la decisión de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht, de no brindar declaraciones ante el fiscal Germán Juárez.

El ex presidente declaró que si se está hablando de un indulto con intereses políticos, ya no es un indulto humanitario, sino político. “Debieron decirse las cosas claras y eso de perdón médico, no sé que será eso”, comentó Humala.

Asimismo, el ex mandatario se refirió a la decisión de Jorge Barata de no brindar declaraciones ante el fiscal Germán Juárez –quien lo investiga por presunto lavado de activos– debido a que la Fiscalía de Lavado de Activos le abrió investigación.

“En el año 2015, cuando las cosas le convenían a este señor, dijo una cosa, en 2016 dijo otra cosa y ahora que le quitan sus gollerías, ya no quiere hablar. Por eso hay que tomar con pinzas lo que digan”, dijo.

En tanto, Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación, indicó que la suspensión de Barata no afecta las investigaciones.

Fuentes de Perú21 en el Ministerio Público explicaron que se le abrió investigación a Barata por un informe de la UIF antes de que declare ante Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato.

