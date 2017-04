La difusión del contenido de más de 100 audios que comprometen al ex presidente Ollanta Humala en la supuesta compra de testigos por el caso Madre Mía y aportaciones fantasmas al Partido Nacionalista durante su campaña electoral del 2011, salieron a la luz y complicarían la situación del ex mandatario.

En los audios se escuchan las conversaciones de Ollanta Humala, el suboficial EP Amílcar Gómez, el testigo Jorge Ávila, el hermano de Nadiner Heredia, Ilan Heredia, entre otros personajes cercanos al Partido Nacionalista.

Como se recuerda, en 2009, la Corte Suprema archivó el caso Madre Mía en el que se le acusó a Ollanta Humala, alias ‘Capitán Carlos’, de violar derechos humanos.

El principal testigo del caso fue Jorge Ávila, quien cambió su versión y habría sido comprado por Amílcar Gómez para que negara sus acusaciones hacia el ex mandatario de haber desaparecido a su hermana Natividad y a su esposo Benigno Sulca.

Aquí te dejamos una serie de transcripciones de los audios difundidos por Panorama.

Llamada 1

Día: 4 de abril de 2011

Hora: 7:26 am

Llama: Amílcar (Amílcar Gómez Amasifuén)

Recibe llamada: Julio Torres Aliaga

Julio: Aló

Chicho/ Amílcar: JULIO, este… hay que hacer el depósito para AUCAYACU hoy día por favor, ese Ángel (ininteligible) si es posible hoy día o mañana para coordinar todo porque está entrando en contradicciones.

Julio: ¿Quién?

Chico/Amílcar: El de AUCAYACU pe, hay que hacerle el giro a nombre de su hija.

Julio: Pero ya se le ha depositado pe’

Chico/Amílcar: Ah…

Julio: Ya se le ha depositado

Chico/Amílcar: Es por cada audiencia pue papá

Julio: Anda mejor tú a la oficina pue hermano porque ya no, no sé yo, para que le expliques tú mismo a ALMENDRA, ¿a qué hora vas a ir ahora para que lo lleves? Y hagas el depósito on

Chico/Amílcar: Puta mare no tengo tiempo hoy día pue huevón, puta mare, por eso como están ahí ustedes yo, yo trato de no ir mucho pues

Julio: Pero ponte una, disfrázate pe compare

Chico/Amílcar: E… ahora yo porque tanta explicación tendría que

Llamada 2

(Tema: Los aportantes falsos se ponen nerviosos)

Día: 26 de abril de 2011

Hora: 7:48 p.m

Llama: Julio Torres Aliaga

Recibe llamada: Ilan Heredia

Julio: (Conversa con otra persona: “ya, ya, ya, ya… el recibo… no te preocupes…cálmate, no, te…, serénate, hay recibos, hay todo, tú no te preocupes… ya yo le voy a decir a Ilan… ¿Ah?, no está, no está, pero voy a decirle mañana temprano… a ver como… espera no me cortes”)

Ilan: Aló.

Julio: Jefe.

Ilan: Dime, jugador.

Julio: Disculpa que te llame hermano, mira esté AMPARO dice que a un familiar de ella, la han noti…ONPE la notificado… ya…y (ININTELIGIBLE)

Ilan: ¿Y?

Julio: Ya pues, está medio nerviosa pe, ya tú sabes cómo es, entonces me dice que necesita urgente… ONPE le ha pedido el…”ya tú has donado tanto, ya ahora enséñame el recibo, ¿no? Y le ha dicho que mañana urgente tiene que presentarle ese recibo a ONPE

Ilan: Dile que vaya AMPARO a las nueve de la mañana a la Oficina

Julio: ¿A las nueve?

Ilan: Sí

Julio: Ya, aunque me dijo que “tú la llames… que quiere hablar”, pero ya yo le digo que…que vaya las nueve

Ilan: Que…que vaya a la oficina de frente, no podemos hablar eso por teléfono

Julio: Ya, correcto, correcto, ya

Ilan: Chau

Julio: Gracias, chau, chau

Ilan: Bye, bye

Llamada 3

(Tema: Ollanta Humala envía canasta a presunta testigo o familiar de testigo de apodo “PACUCHA” para que no se le voltee…)

Día: 2 de mayo de 2011

Hora: 8:10 pm

Julio: Aló

Ollanta: Pásame con el flaco

Amílcar: Aló

Ollanta: Oye

Amílcar: Sí

Ollanta: Anda, estate cerca de la PACUCHA.

Amílcar: ¿De quién?

Ollanta: PACUCHA

Amílcar: Ya sí

Ollanta: (ININTELIGIBLE) en buenas relaciones de repente cómprale una canasta dile a.. a Julio que te dé para que compres una canasta

Amílcar: Ma… Mañana tengo reunión con ella a la una, me ha invitado

Ollanta: Ya, ya, llega con una canasta de parte mía

Amílcar: Ya.

Ollanta: Ya, cómprale las más grande que hay en Metro, uno de 300 soles

Amílcar: Ya, listo, ya ok

Ollanta: Ya, o que te arme una

Amílcar: Ya está bien.

Ollanta: Llévale todo eso de parte mía.

Amílcar: Ya okey.

Ollanta: Y otra cosa

Amílcar: Sí

Ollanta: Eh…Mira, ahí me han mandado un…un…una información de que… quieren… están tratando de dentro de la guerra sucia pue…están tratando de meterme en temas… de la que se metió… como se llama…ESCORPION

Amílcar: Ya

Ollanta: Ese tema, ese tipo de temas en lo que abundan en…en AUCA

Amílcar: Ya, ujum

Ollanta: Me entiendes

Amílcar: Sí, sí, sí

Ollanta: Ya y…me han dicho que están tratando de… de vincularme a mí en esta campaña hay guerra sucia ya empezó ese señor periodista.

Amílcar: Ya, ujum

Ollanta: Y ahora quieren vincularme por ahí

Amílcar: Ya.

Ollanta: Entonces, hay que tener cuidado, ¿no?

Amílcar: Ya

Ollanta: De averiguarme de dónde viene esto, no vayan a hacer que estén tratando de…comprar testimonios o comprar cosas con mucho cuidado pregúntale, como la Pacucha debe tener familia, no

Amílcar: Sí

Ollanta: Con mucho tino pregúntale de repente le han visitado a ella te acuerdas que la vez pasada le quisieron hacer problemas

Amílcar: Ajá, eh… me estoy comunicando con Walter

Ollanta: Ya, también hay que estar, también hay que preguntarle bien a Walter ya

Amílcar: Ya, ok.

Ollanta: A él y a la PACUCHA para saber cuáles son, las este… toda la campaña esta guerra asquerosa que están haciendo.

Amílcar: Ya, ok, listo.

Ollanta: Y hay que, hay que tener mucho cuidado con que, no les involucre, no les metan a ellos porque estos con tal de destruirme van a destruir honras a ellos a la…PACUCHA

Amílcar: Ujum…

Ollanta: Qué se yo, a Walter no, qué se yo

Amílcar: Sí, ajá

Ollanta: Entonces, hay que averiguar que saben ellos sobre esas cosas no vaya a ser que se los hayan comprado también

Amílcar: Ya, ya, okey.

Llamada 4

(Tema: Chicho “Amílcar” llama a Julio Mendez para un GIRO A ESPOSA DE JORGE AVILA RIVERA LLAMADA IRMA GOMEZ REÁTEGUI)

Día: 01 de mayo 2011

Hora: 08:57:18 am – Duración: 00:02:46

Llama: Chicho/ Amílcar

Contesta: Julio Mendez

Julio Mendez : Aló

Chicho/ Amilcar : ¿Dime? Llamaste

Julio Mendez : Oe tengo aquí a la señora del… JOTA

Chicho/ Amilcar : Ya

Julio Mendez : Dice que no quiere ir, tiene citación para el miércoles.

Chicho/ Amilcar : Ya, claro

Julio Mendez : No quiere ir… ¿Qué va a pasar allí?

Chicho/ Amilcar : Nada

Julio Mendez : ¿Nada?

Chicho/ Amilcar : No pasa, así, así como la vez pasada no, no pa (NO SE VE)…pues

Julio Mendez : Ya pe’ ¿qué… (NO SE VE)

Chicho/ Amilcar : No que, al contrario… (NO SE VE)

Julio Mendez : Algo me está diciendo… (NO SE VE) OTRA PERSONA: ¿Qué… (NO SE VE)

Chicho/ Amilcar : ¿Dime?

Julio Mendez : Este no va a ir dice, pero me está diciendo (NO SE VE)

Su pasaje JORGE uno… y dos (NO SE VE) Llama que le envíes para lo que va (NO SE VE) Certificado dice, va a sacar un certificado de… de (NO SE VE) Puede viajar.

Chicho/ Amilcar : Pero ten en cuenta si es que mando certificado de que (NO SE VE)

Va a poder viajar… este le van a volv. Le van a citar pa… (NO SE VE) Otra fecha… porque si, si no viene normal no, no quier… (NO SE VE) Asistir pues, es una cosa muy, muy distinto

Julio Mendez : Ah ya o sea que ella no puede ir, porque no debe, puede declarar en contra de su esposo.

Chicho/ Amilcar : Claro, simplemente este… no…. Que no mande ningún escrito, porque si ella manda un, algún escrito… le va (NO SE VE) van este citar, o sea le van a citarle pa’ otra fecha.

Julio Mendez : Ya por eso el hecho de ser testigo contra su esposo. Ampara que ella no, no (ININTELIGIBLE)

Chicho/ Amilcar : Claro (ININTELIGIBLE), en principio si quiere, si (NO SE VE)

Bien si no quiere no, no viene

Julio Mendez : Ah ya

Chicho/ Amilcar : Aja

Julio Mendez : Ya pue’

Chicho/ Amilcar : Ya este…

Julio Mendez : (ININTELIGIBLE)

Chicho/ Amilcar : Dile que mañana rec, el día martes le van a girar

Julio Mendez : ¿El martes?

Chicho/ Amilcar : O en, o en todo caso voy a, voy hacer lo posible mañana… pe’ yo lo voy a llamar este ah, al pata.

Julio Mendez : Ya pe’

Chicho/ Amilcar : Aja… ya WALTER

Julio Mendez : Listo, oe sa, saquen ese ESLOGAN ah

Chicho/ Amilcar : Ah si

Julio Mendez : “CON KEIKO ADIOS A LA DONACIONES

Chicho/ Amilcar : Listo… ya este… (ININTELIGIBLE)

Julio Mendez : Listo nos vemos.

Chicho/ Amilcar : Ya okey chao, chao.

Llamada 5

(Tema: JORGE AVILA RIVERA LLAMA A CHICHO AMILCAR GOMEZ POR SU PAGO)

Fecha: xx – 05 – 2011

Hora: 07:42:32 – Duración: XX

Llama: Ávila

Contesta: Chicho/Amilcar

Chicho/Amilcar : Aló, buenos días

Ávila : (SILENCIO) Aló

Chicho/Amilcar : Aló

Ávila : Primo

Chicho/Amilcar : Dime

Ávila : Oye, ya… ¿Qué hora va a ser?… Temprano CHOLO ah…

Chicho/Amilcar : Sí, sí, sí… ta… te… uhm… ya… yo ya le he dicho, hoy día te van a hacer el depósito sí o sí

Ávila : Ya oye, porque el pasaje realmente acá ya… pucha con este… se agota… pucha’ hay que ir hasta TINGO, toda esa vaina

Chicho/Amilcar : Ya, antes del mediodía te están haciendo, ¿ya?

Ávila : Ah… ahorita voy hace presente a mi hija ya, entonces ¿ya? Pero seguro, pues seguro?

Chicho/Amilcar : Sí seguro, seguro, yo ya hablé ya

Ávila : Ya

Chicho/Amilcar : Ya, ya GEORGE… okey, hablamos, chau, chau…

Llamada 6

)

Fecha: XX

Hora: XX – Duración: XX

Llama: CHICHO / AMILCAR

Contesta: JULIO MARIO TORRES ALIAGA

JULIO TORRES : Aló

CHICHO / AMILCAR : Aló… ya oy’ escucha, para mañana eh… temprano eh…

UNO y medio pides

JULIO TORRES : A quién

CHICHO / AMILCAR : A… a ILAN pe’ UNO y medio

JULIO TORRES : ¿Para quién es?

CHICHO / AMILCAR : Eh… me entregas, ah… ya este… mi VIEJO ya tiene

Conocimiento

JULIO TORRES : Pucha mare’, … y viene tarde el huevón ¿ah? No viene temprano ¿ah?

CHICHO / AMILCAR : Eh… ya está, está, está bien ¿A qué hora viene?

JULIO TORRES : NUEVE Y MEDIA, DIEZ, DIEZ Y MEDIA.

CHICHO / AMILCAR : Ah no, está bien pe’ está bien, está bien, está bien yo pensaba que en la tarde, ¡tarde! Pe’ huevon puta TRES, CUATRO de la tarde ¡huevón!, habla bien, viene en la mañana, pero llega a partir de las (INTANGIBLE) Dime

JULIO TORRES : Carajo, no dice a primero hora huevon, primero hora es

Pe’ SIETE de la mañana OCHO de la mañana

CHICHO / AMILCAR : Anda huevon, primero, primero idiota esa es la séptima

Hora, la primero hora UNA de la mañana pe’ huevonazo

¿No sabes? Burro de mierda

JULIO TORRES : ¿Ah? (RISAS) carajo, así enseñas pe’

CHICHO / AMILCAR : (RISAS) primera hora es, cuando, UNA de la mañana

Pe’ cojudo (RISAS)

JULIO TORRES : Primera hora es temprano, SEIS, SIETE, de la mañana

CHICHO / AMILCAR : No una de la mañana, no yo, yo dije primera hora UNA de la mañana por eso me equivoque pe’ ya disculpa, ahora te digo ah, ah en la, en la DÉCIMA hora no hay problema.

JULIO TORRES : Ya, ya

CHICHO / AMILCAR : Ya… cholo, okey listo hablamos

JULIO TORRES : Ya, chau

CHICHO / AMILCAR : Ya, okey

