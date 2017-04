Ollanta Humala: "Estoy con la conciencia tranquila y con energía para seguir batallando"

Una vez más Ollanta Humala lo negó todo. En una entrevista exclusiva con ‘Cuarto Poder’, el ex mandatario insistió en que no ha recibido dinero por parte de la firma brasileña Odebrecht, pese a que Marcelo Odebrecht confirmó la entrega de US$3 millones.

“Nosotros no hemos recibido ese dinero, lo hemos ratificado y estamos colaborando en la investigación. Lo que queda es que se corrobore con las pruebas, pero nosotros no hemos recibido ese dinero”, respondió Ollanta Humala cuando fue consultado por los US$3 millones que Marcelo Odebrecht asegura le brindó para su campaña presidencial.

El ex presidente se puso en el supuesto de haber recibido dinero de Odebrecht para su campaña electoral y afirmó que no sería “ilegal”, pero se hubiera rendido las cuentas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“En el supuesto (de recibir dinero), eso sería legal. La ley electoral establece algunas indicaciones en aporte de campañas, hay instituciones que entregan, un gobierno no puede entregar aportes de campaña, pero esto sería para aporte de campaña y no es una coima”, agregó Ollanta Humala.

Aporte de campañas

ONPE

reveló que la mayoría de las aportaciones para su campaña electoral eran en dólares y “llegaban al cash”. Además, agregó que la mayor parte de las aportaciones no son bancarizadas, pero se rinden cuentas a la

“Nosotros hemos sido examinados por la ONPE. Hicieron observaciones, hemos absuelto las observaciones. las aportaciones de 2011 son aproximadamente de S/14 millones. Cuando se habla de 11 millones es poruqe las mayores aportaciones vienen al cash. Es dinero que nosotros hemos bancarizado”, contó Ollanta Humala.

“Tenemos afinidad ideológica con Lula”

“Nos hemos reunido con Lula da Silva y también con la presidenta Dilma Rousseff. Hay una cercanía ideológica, mas no económica”, enfatizó el ex mandatario, descartando así cualquier especulación de negocios ilícitos.

“Hemos mantenido relación ideológica con el presidente Lula, también con otros jefes de estado. Hay que recordar que era el modelo económico exitoso en esa época. Lo que señalo es nuestra verdad y es que no hemos recibido ese dinero”, agregó.

“Con la conciencia tranquila”

no solo negó que el Partido Nacionalista haya recibido dinero desino que también rechazó que involucren a su esposa Nadine Heredia en estos supuestos ilícitos. Por ello, enfatizó que tiene la conciencia tranquila y que su gobierno fue el mejor de los últimos 15 días.

“No solo estoy con la conciencia tranquila sino que con la energía de seguir batallando. Me siento orgulloso de lo que hemos trabajado. Hemos creado una política social y hecho proyectos sociales que no habían”, dijo el ex mandatario.

El ex presidente Ollanta Humala también aseguró que el Partido Nacionalista postulará a las Elecciones 2021.

Te puede interesar

Realizaron tradicional 'quema de Judas' en plaza de Yanahuara en Arequipa https://t.co/81hJVrfpqn pic.twitter.com/jymEybezws — Diario Perú21 (@peru21noticias) 17 de abril de 2017