El mandamás del Ministerio Público, Pablo Sánchez, no explicó por qué las interceptaciones telefónicas al ex presidente Ollanta Humala, en el 2011, no salieron a la luz por tantos años, pero recalcó que estas son legales, ya que contaban con orden judicial.

El fiscal de la Nación señaló, desde Arequipa, que las grabaciones a Ollanta Humala y dirigentes del Partido Nacionalista, según el informe del fiscal Germán Juárez, estaban en otro despacho por una investigación al terrorista ‘Artemio’.

“De tal manera no es que se haya ordenado una intervención telefónica hace poco, se ordenó en otra investigación penal”, señaló a la prensa.

“Lo que ha hecho el fiscal Juárez es buscar información vinculada a su trabajo de investigación en el caso que tiene. Y pidió los audios para ver si encontraba algún elemento”, acotó Pablo Sánchez.

Al respecto, el fiscal superior coordinador de lavado de activos, Rafael Vela Barba, indicó que el ex mandatario conocía de las transcripciones de los audios desde hace dos meses. Además, confirmó que los grabaciones sobre el caso Madre Mía ya se encuentra en la Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos.

Pablo Sánchez no quiso referirse a la posibilidad de que se pueda reabrir el caso contra el ex presidente por el Caso Madre Mía. “No puedo decir nada de ese tema”, anotó.

Ollanta Humala: ‘En los audios no hay nada que pueda tipificar delito’ https://t.co/yBdH9LEKFI pic.twitter.com/3eGrNideKg — Diario Perú21 (@peru21noticias) 27 de abril de 2017