Ollanta Humala emplaza a PPK a ser claro sobre caso de Alberto Fujimori

El ex presidente Ollanta Humala emplazó esta mañana al jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynki a ser claro en torno a un posible indulto o liberación de Alberto Fujimori.

“Creo que el presidente tiene que ser claro. Por un lado dijo que no iba a indultar, ahora habla de voltear la página. Cualquier convivencia política no puede darse en base a este tipo de acciones, así no funcionan, me parece, las buenas convivencias políticas”, declaró.

Añadió que en caso se evalúe un indulto, este tendría primero que pasar por el tamiz de la Comisión de Gracias Presidenciales “porque sino rompemos todo lo que hemos construido en cuánto hay que poner límites al poder”, manifestó.

Recordó que el último indulto que otorgó un jefe de Estado fue durante el gobierno de Alan García y el beneficiario fue José Enrique Crousillat “a quien después vimos gozando de buenas condiciones de salud”.

En esa línea, Ollanta Humala insistió en que el presidente Kuczynski “va a tener que ser muy claro y decir lo que piensa hacer”.

Respecto de la eventual promulgación de una norma que beneficiaría a Alberto Fujimori con el arresto domiciliario, el líder nacionalista comentó que las leyes no se dan con nombre propio.

“Habría que tener buenos argumentos jurídicos para también decirle no a otras personas como Abimael Guzmán, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, la mayoría de ellos de la misma agrupación política, que no gozan de este beneficio que se está cocinando”, puntualizó.

Caso Odebrecht

En una rueda de prensa en el Hall de los Pasos Perdidos, Humala se refirió también a las investigaciones sobre el caso Odebrecht. En ese contexto comentó que la hipótesis que maneja el Ministerio Público es que se habría recibido dinero de la empresa constructora para la campaña electoral del nacionalismo.

“En este caso habría que exhortar o preguntarle al Ministerio Público si el fiscal que entrevistó a Jorge Barata o a Marcelo Odebrecht preguntó sobre el gobierno del señor Alan García o de Fujimori”, recalcó.

