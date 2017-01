Ollanta Humala: Comisión de Defensa levanta secreto bancario a ex presidente por compra de satélite.

Patricia Quispe @pquispev

En sesión reservada, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó este martes levantar el secreto bancario y de las comunicaciones al ex presidente Ollanta Humala, así como a los otros siete ex funcionarios de su gobierno investigados por la compra del satélite Perú SAT-1.

[Ollanta Humala: Comisión de Defensa del Congreso lo investiga por compra de satélite]

La medida alcanzará también al ex premier y ex ministro de Defensa, Pedro Cateriano; el ex titular de Defensa Jake Valakivi; y los ex funcionarios Ronald Barrientos, Paola Lobatón, Mario Pimentel Higueras, Carlos Rodríguez Pajares y Eduardo Barreto Plaza.

Los legisladores también acordaron levantar la reserva bursátil y tributaria de los ocho investigados.

Fuentes acreditadas de Perú21 indicaron que la decisión fue aprobada por unanimidad por el grupo de trabajo que preside la legisladora Luciana León (Partido Aprista).

Como se recuerda, existen serios cuestionamientos a la negociación entre el Gobierno y una mpresa privada francesa para la construcción y puesta en funcionamiento del mencionado satélite en la gestión de Ollanta Humala.

Según denunció Perú21, con la modalidad de ‘gobierno a gobierno’, el Ministerio de Defensa y la Conida evitaron una licitación pública internacional.