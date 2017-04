Ollanta Humala busca invalidar los audios del caso Madre Mía

Fabiola Valle @valmenfa

Nueva estrategia. Julio César Espinoza, abogado del ex presidente Ollanta Humala, anunció a Perú21 que solicitará al Ministerio Público que se invaliden como prueba las escuchas del caso Madre Mía porque –según alegó– tienen un origen ilícito.

“Es nuestra pretención y lo plantearemos. Se puede presentar una solicitud de tutela o una acción de amparo. Primero esperaremos que concluya el reconocimiento de los audios y luego nos dedicaremos a ese tema”, explicó.

Espinoza informó que hace unos días presentó un escrito al fiscal Germán Juárez —quien investiga al matrimonio Humala-Heredia— en el que solicita que no se incorporen los audios en su pesquisa porque no correspondían al caso de lavado de activos y, por lo tanto, no podrían ser materia de reconocimiento.

[PPK sobre Ollanta Humala y Madre Mía: “Ese es un tema que está en manos de la Fiscalía”]

“Lo que cuestionamos es que después de seis años se trasladen a la Fiscalía de Lavado de Activos esas transcripciones. Lo que la ley dice es que luego de que el juez autoriza su interceptación para el caso que fueron obtenidas, deben ser desechadas. Se ha vulnerado la ley”, subrayó.

Agregó que las transcripciones vinculadas al caso Madre Mía ya no están en la carpeta de Juárez si no en la Cuarta Fiscalía de Terrorismo.

Consultado al respecto, Wilfredo Pedraza, defensa de Nadine Heredia, manifestó que la ley de interceptación dice con claridad que cuando se levanta el secreto de las comunicaciones tiene que evaluarse si existe algún hecho vinculado.

“No solo tomaremos acciones de carácter procesal sino también de búsqueda de responsabilidades respecto a las razones por las cuales se incorporó en una investigación (por caso Artemio)a dirigentes del Partido Nacionalista. Esa sería una excusa para interceptar comunicaciones con fines políticos. No olvidemos que estábamos en plena campaña electoral”, dijo.

Son legales

El Ministerio Público precisó que los audios que involucran acon la presunta compra de testigos en el caso Madre Mía son legales y fueron autorizados por un juez.

Así lo indicó el coordinador de la Fiscalía en Lavado de Activos, Rafael Vela, quien sostuvo que el mandato judicial no incluía los números telefónicos de Humala-Heredia. A través de un comunicado se señaló que los audios fueron recibidos en cadena de custodia y debidamente lacrados.

La Fiscalía refirió que dichas autorizaciones se dieron en dos instancias: primero cuando se requirieron (2011) y luego cuando Juárez pidió una reevaluación para solicitar la autorización judicial que permita incorporar las escuchas en la carpeta fiscal.

La autorización fue concedida el 27 de enero pasado. La incorporación de estos audios es importante para Juárez porque son de interés para su investigación puesto que revelan el funcionamiento y estructura del Partido Nacionalista.

TENGA EN CUENTA

El juez César San Martín indicó que el fallo por el caso Madre Mía no fue fraudulento. Fue juez titular de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema que en 2009 archivó el citado caso. “Esa información (escuchas) no la tenía nadie”, sostuvo.

Ilan Heredia, hermano de Nadine Heredia, asistió ayer a la diligencia del reconocimiento de las escuchas del caso Madre Mía. Ilan reconoció su voz en más de 10 conversaciones, según fuentes de Perú21.

Más infomación

¡Buen día!

Esta es nuestra portada

Revisa la edición digital aquí https://t.co/Xba15WUYUu pic.twitter.com/5RK2GnRiOn — Diario Perú21 (@peru21noticias) 29 de abril de 2017