Ollanta Humala: Abogado de expresidente asegura que su patrocinado colaborará con investigaciones

Lo pusieron en órbita. El ex presidente Ollanta Humala pasó a calidad de investigado en el caso de la compra del satélite a una empresa de Francia, reveló la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas del Congreso, Luciana León.

En tal sentido, el abogado de Ollanta Humala, Julio César Espinoza, comentó a Perú21 que están dispuestos a asistir al Congreso todas las veces que sean convocados. Indicó que continuarán colaborando con las investigaciones y que están a la espera de la notificación.

Ahora que Ollanta Humala y los ex funcionarios pasaron a esta modalidad, Luciana León reveló que se les levantará el secreto bancario, el de las comunicaciones y el tributario.

Del mismo modo, señaló que el primero en la lista de citados por este caso sería el ex jefe de Estado, a quien convocarían a la comisión en aproximadamente 15 días.

Ollanta Humala no irá solo

unto con el ex mandatario también han sido incluidos el ex jefe de gabinete Pedro Cateriano y el ex ministro de Defensa Jakke Valakivi.

Asimismo, se ha considerado en la lista a los ex funcionarios Ronald Barrientos, Paola Lobatón, Carlos Rodríguez, Edgardo Jaime Barrueto y Mario Pimentel.

Como se recuerda, la compra del satélite Perú SAT-1 se realizó a la empresa francesa Airbus Defence and Space durante el periodo de Humala bajo la modalidad “gobierno a gobierno”. No obstante, su adquisición no contó con una opinión favorable por parte de la Contraloría General, según lo indicó el mismo organismo a través de un comunicado.

Al respecto, la parlamentaria León señaló que una de las razones para que se tomara la decisión de enviar a las ocho personas a investigación son las contradicciones que se han encontrado en el proceso.

Sabía que

Según la Contraloría, el alza en el precio de S/497 millones a S/573 millones fue conocido por las áreas especializadas de la PCM y el Ministerio de Economía.

En 15 días se conocería quiénes pasan a investigados en el caso de las ejecuciones extrajudiciales.