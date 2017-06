Odebrecht: Piden a Ollanta Humala y a Nadine Heredia contar la verdad sobre aportes

Pese a que en reiteradas ocasiones el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia han rechazado haber recibido de Odebrecht US$3 millones en aportes, como lo han asegurado directivos de la misma empresa, en la comisión Lava Jato del Congreso esos descargos no han convencido.

Y luego de que Perú21 publicara ayer el interrogatorio al ex CEO de la firma brasileña, Marcelo Odebrecht, en el que este se explaya ante el fiscal Germán Juárez y detalla la relación que tuvo su firma con la ex pareja presidencial, los congresistas dan por descontado que Humala y Heredia no han revelado todo lo que saben.

Para la titular de la comisión, Rosa Bartra, lo dicho por el ex ejecutivo, que ratificó la entrega del millonario monto a la campaña nacionalista de 2011, “es un hecho contundente y concreto”.

“Es importante que el Perú conozca estas manifestaciones, y los señores Humala y Heredia deben decir la verdad porque, al final, esta se abrirá paso, como ya está sucediendo”, manifestó a este diario.

La legisladora de Fuerza Popular indicó que, por destapes como estos y porque aún están pendientes otros interrogatorios, este miércoles sustentará ante el Pleno el pedido aprobado en el grupo de trabajo para ampliar sus funciones por 360 días más.

Por su parte, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde también pidió a la ex pareja presidencial que diga la verdad. Consideró que la “estrategia” es “deslizar que hubo colaboración” de parte de Odebrecht porque “no han negado totalmente haber recibido aportes” de la compañía. “Será difícil que sostengan la misma versión en el tiempo, es imposible ocultar la entrega de dinero. Como la verdad sale a la luz, se enfocarán en decir que no fue una coima, sino una donación”, apuntó.

García Belaunde y Bartra también se pronunciaron sobre los aportes que habría destinado Odebrecht a las campañas presidenciales de Alan García y Keiko Fujimori.

Ambos coincidieron en que García será citado a la comisión para que brinde detalles. En relación a Fujimori, el parlamentario indicó que no fue una revelación “tan contundente”, mientras que su colega fujimorista señaló que no se pronuncia “sobre especulaciones”. En Agenda política, Luz Salgado aseguró que ni Keiko Fujimori ni Fuerza Popular recibieron dinero de Odebrecht.

Mantiene postura

Ante la revelación del interrogatorio a Odebrecht, el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, reiteró a Perú21 que ni su patrocinada ni Humala recibieron el referido monto.

“Lo han negado desde el principio y ahora también. Como se puede leer en esa declaración, Odebrecht solo confirma la orden de la donación y no la entrega”, expresó. Asimismo, negó que la ex pareja presidencial haya agradecido por el aporte.

Datos

El interrogatorio a Marcelo Odebrecht fue encabezado por el fiscal Germán Juárez y sucedió el pasado 15 de mayo en Brasil.

Wilfredo Pedraza insistió en que lo manifestado por Odebrecht “debe ser corroborado” porque “se trata de una imputación” hacia la ex pareja presidencial.