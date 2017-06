Odebrecht: Ollanta Humala agradeció aporte que les habíamos dado

Se ha especulado mucho sobre lo que dijo Marcelo Odebrecht al fiscal Germán Juárez, en Brasil, el 15 de mayo. Perú21 tuvo acceso al interrogatorio completo del empresario brasileño, quien da detalles sobre la entrega de US$3 millones al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.

El ex hombre fuerte de la constructora brasileña explicó que el primer contacto que tuvo con Humala y Heredia fue en Brasil, en 2011, poco después de ser electo presidente. Acá algunos extractos de su declaración.

*Fiscal Germán Juárez (FJ), a través del entrevistador brasileño: ¿Usted conocía o conoce a Ollanta Humala? *

Marcelo Odebrecht (MO): Sí, lo conozco (…) en la primera elección (2006) no creo que hayamos tenido contacto con el Dr. Ollanta Humala.

Fiscal Germán Juárez (FJ): Yo le pido a usted que hable en relación a Nadine Heredia, si tiene alguna relación…

Marcelo Odebrecht (MO): “(…)visitaron a (Luiz Inácio da Silva) Lula, agradecieron el apoyo, visitaron a la presidenta Dilma (Rousseff) y, en ese momento, hubo la oportunidad en mi casa, tuvimos una cena… En esa cena, ellos en realidad agradecieron también el apoyo que les habíamos dado”.

Explicó que la entrega de los US$3 millones al nacionalismo fue por orden del entonces ministro Antonio Palocci.

“(…) me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros le diéramos US$3 millones para apoyar la campaña de Humala en el Perú. Ese monto sería descontado de un monto que yo había fijado con ellos para apoyar al PT (Partido de los Trabajadores)”, relata.

Para concretar la entrega del dinero indica que llamó a Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en Perú. Precisó que Barata “se sintió incómodo porque en esa época la percepción que tenían los empresarios contra Humala era mala (…) él (Barata) creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más”.

Sin embargo, Marcelo Odebrecht respondió que “no podría precisar cómo es que se realizó el apoyo ni de qué modo o cómo fue contabilizado o no contabilizado en el Perú”.

El empresario dijo que la justificación principal para entregar a Humala ese monto era por un alineamiento ideológico. “En mi opinión, yo creo que también tuvo un peso la cuestión de que había dos figuras del PT que estaban involucrados en la campaña de Humala, que eran Luis Favre y Valdemir Garreta”.

Cabe recordar que Barata detalló que este último fue uno de los que transportó el dinero desde Brasil hacia el Perú, afirmación que Garreta ha negado.

Consultado Odebrecht si Barata les habría pedido algún tipo de ayuda para formalizar la operación de los US$3 millones, Odebrecht respondió: “…Entonces me imagino que Garreta o Favre podrían incluso haber facilitado el contacto, pero con seguridad él (Barata) dio el apoyo directamente”.

En enero, Barata dijo ante el fiscal Hamilton Castro, a cargo del caso Lava Jato, que entregó US$3 millones a Heredia. Ese dinero, señaló, “salió del Departamento de Operaciones Estructuradas o caja 2 (de donde salían las coimas)”.

Fuente de dinero

Sobre el origen del dinero entregado a Humala y Heredia para la campaña de 2011 del nacionalismo, se preguntó.

FJ: ¿Cuál era la fuente de donde salía el dinero para contribuir con Humala y Nadine para sus campañas presidenciales en 2006 y 2011?

MO: “(…) yo tenía una especie de cuenta corriente con la Presidencia de la República, en cuanto a mi relación con ellos aquí en Brasil, siendo que esa cuenta nació… para hacer frente a la campaña de 2010, pero en la práctica la utilizaron para otros fines, para los intereses del partido, de la presidencia, de mis interlocutores y yo descontaba esos montos, siendo que ya no necesitaría repetirlos entonces en la campaña presidencial; entonces el fondo salió de esa cuenta corriente que yo tenía con Palocci…”.

FJ: ¿Cómo justificó ese dinero (US$3 millones)?

MO: “Esos US$3 millones no tienen que ver con Perú, fue un pedido del PT para allá. Entonces salió de una relación mía en Brasil, no fue una decisión o deseo de contribuir por parte de nadie en el Perú. Fue una decisión mía por mi relación con el PT”.

FJ: Ese dinero de las operaciones estructuradas estaba destinado para hacer pagos a políticos, a campañas…

MO: “El origen fue poder hacer pagos no contabilizados, pero en gran parte terminó siendo para pagar, para hacer donaciones de caja 2, inclusive allí acabó incluyendo coimas. El origen de crearlo no era ese, pero gran parte, al final, acabó siendo destinado para hacer donaciones políticas”.

Odebrecht confirmó que la sigla ‘OH’ que aparece en su cuaderno de anotaciones hace referencia a Ollanta Humala. Agregó que “se habrá reunido unas cinco o seis veces con Humala y Heredia, en esas visitas que hice al Perú. Nadine estaba presente”.

“Apoyábamos a los principales candidatos en las elecciones”

Durante el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, se le preguntó por aportes a otros partidos para la campaña de 2011. Además de las precisiones sobre los US$3 millones entregados al Partido Nacionalista (que según indicó podrían ser más), dejó entrever que los candidatos de Fuerza Popular y del Partido Aprista Peruano pudieron haber sido beneficiados también por la firma brasileña.

Ante la pregunta del fiscal Germán Juárez sobre la colaboración para la campaña política a otros partidos, esto fue lo que respondió:

“En realidad, no puedo decir cuánto fue, para quién fue, pero digo que con seguridad sí apoyábamos a los principales candidatos en todas las elecciones y, con toda seguridad, a pesar de que no puedo decirle a usted un número y todo, con seguridad apoyamos a esas elecciones de 2011, debemos haber apoyado a Keiko, eh… probablemente al candidato del partido de Alan García también, eh… y, como era costumbre, apoyamos a los principales candidatos”. Le repreguntaron: ¿Esa información la conoce el señor Barata? “Sí, Barata”, respondió.

Edward García, abogado de Keiko Fujimori, aclaró que su patrocinada “no ha recibido dinero de Odebrecht”. En diversas ocasiones, ella ha aclarado ese punto.

En la misma línea, Erasmo Reyna, abogado de García, negó que su patrocinado u otro candidato del Apra haya recibido dinero del empresario brasileño o de Jorge Barata. “No hubo ninguna entrega de dinero”, aclaró.

Tras la publicación de IDL-Reporteros sobre que el nombre de Keiko Fujimori aparecería en las agendas de Odebrecht, la lideresa de Fuerza Popular, a través de su cuenta en Twitter, lo negó. “Desconozco las intenciones que tuvo el Sr. Marcelo Odebrecht, pero conmigo jamás tuvo una reunión. Ni él, ni ningún enviado suyo. ¡Que quede bien claro! Fuerza Popular no ha recibido dinero suyo o de sus empresas”, escribió la ex candidata.

Fujimori precisó que sí conoció al ex directivo de Odebrecht Jorge Barata, en 2011, aunque puntualizó que esto se dio en el marco de una exposición de su plan de gobierno a empresarios de Perú y Brasil. “Al Sr. Barata lo conocí en 2011 cuando expuse mi plan de gobierno a empresarios del grupo Perú-Brasil, al igual que a otros gremios (…)”, concluyó.

En el informe de IDL-Reporteros se muestra un email aparentemente escrito por Odebrecht en el que se consigna la siguiente frase: “Aumentar Keiko a 500 y hacer visita”.

Las respuestas completas

A continuación presentamos algunas de las preguntas y respuestas completas del interrogatorio a Marcelo Odebrecht.

¿Usted conocía o conoce a Ollanta Moisés Humala?

-Sí, lo conozco, eh… tal vez ahí, señor doctor, tal vez sea, aquí ya podría contar, tal vez sea mejor que cuente aquí todo lo que sé, entonces voy a decir lo que yo sé, y lo que creo, no creo que sea en el 2006, hasta el dos mil…, en la primera elección, no creo que hayamos tenido contacto con el Dr. Ollanta Humala.

Yo le pido a usted que también hable en relación a Nadine Heredia Alarcón, si tiene alguna relación…

-Está bien. La primera iniciativa que tuvo nuestra…, de contacto, fue a través… la primera campaña de Ollanta Humala, la impresión que tengo es que nunca tuve contacto con él hasta el 2011, y creo que nuestro personal del Perú no tuvo contacto con él hasta el 2011, y creo que nuestro personal del Perú no tuvo contacto con él. Estoy diciendo lo que creo, que no tuvo contacto con él hasta esa campaña del 2011. ¿Por qué digo esto? Porque en el 2011, si no me equivoco, ya en la segunda vuelta, no estoy seguro, pero creo que fue al final de la primera vuelta o segunda vuelta… eh… el Ministro Palocci de aquí de Brasil me pidió, me hizo un pedido para que apoyáramos, que nosotros la diéramos US$3 millones para apoyar la campaña del señor Ollanta Humala en el Perú. Bien, y que eso sería parte, y que ese monto que yo enviaría a Ollanta Humala sería descontado de un monto que yo había fijado con ellos para apoyar al PT, en general. El pedido fue justificado en esa época por una cuestión geopolítica, es decir, una proximidad ideológica entre el presidente Lula y el presidente Ollanta Humala y también, ahí no estoy seguro, pero lo entendí así, que había dos, dos personas del PT, figuras del PT, que estaban apoyando la campaña de Ollanta Humala, es Favre y Garreta. Yo no conozco a Favre, sé quién es, es el ex esposo de una senadora aquí del Brasil, pero yo nunca tuve contacto con él que yo recuerde, con Garreta, yo sí tuve contacto cuando él era de la Municipalidad de Sao Paulo, tuve contacto con él, pero no en esta época. Y sobre eso, yo nunca, nunca, no podría decirle si realmente la iniciativa vino de Lula, por una cuestión ideológica, o si esa gente del PT se movió para conseguir el apoyo, eso yo no lo sé. Lo único es que yo recibí ese pedido del ministro Palocci; es decir, no era ministro en esa época, era diputado, para que apoyáramos la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones. En esa época, llamé al Director Presidente Jorge Barata, hablé con él, eh… obviamente, yo en realidad hablé con Barata, pero alineándome también, pues ya había un Presidente de la empresa. Pero en este caso específico llamé directamente a Jorge Barata, y le dije: mira Barata, la gente aquí en Brasil, del PT, me ha pedido apoyar la campaña de Ollanta Humala con US$3 millones, y cuando digo creo que, hasta ese entonces, mi personal no tenía relación con Ollanta Humala es porque la reacción de Barata cuando le hice ese pedido fue la de sentirse incómodo, porque en esa época, la percepción que los empresarios tenían en relación al señor Ollanta Humala, era todavía muy mala y él creía que podría tener problemas si salía a la luz que él estaba apoyando la campaña de Ollanta Humala. En esa época, hasta le sugerí, mira Barata, ve bien eso, este es un pedido que estoy recibiendo del Brasil, independientemente de tu interés ahí o no, es un pedido que estoy recibiendo del Brasil, para apoyar, quien en realidad está pagando una cuenta, es una relación que yo tengo aquí en Brasil y no tiene nada que ver con el Perú.

Incluso en aquella época hasta el sugerí, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso, en esa época, él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije: mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella más. Incluso, hice una anotación, en aquella época, mira apoya a Keiko más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasileño. Por eso, es que yo digo que hasta entonces, por la reacción que él tuvo, creo que nunca había tenido contacto, bueno el señor Humala ganó las elecciones, y el primer contacto que yo tuve con ellos, ahí si fue durante la visita que hicieron al Brasil, eh…poco después ya electo, pero sin haber asumido el cargo. Ellos vinieron aquí y me hicieron una… visitaron a Lula, agradecieron el apoyo, visitaron a la presidenta Dilma y en ese momento hubo la oportunidad en mi casa tuvimos una cena. Y yo conocí allí al presidente Humala y a su esposa Nadine. En esa cena, ellos en realidad agradecieron también el apoyo que les habíamos dado. No sabría decir cómo es que se realizó este apoyo ni de qué modo, como fue contabilizado o no contabilizado en el Perú. Eso solo Barata puede decir cómo fue, y después de eso cada vez que yo iba, como siempre era rápido, siempre que yo iba al Perú , yo siempre tenía o trataba de estar con el presidente peruano de la época, así fue desde la época de Toledo, de Alan García, Humala, entonces siempre fue un hábito, no en todos los viajes, pero siempre que yo iba al Perú, trataba de tener un encuentro institucional donde hablaba de los proyectos, de las prioridades. Ese es el grado de conocimiento que tengo, el grado de relación que tengo, tal vez haya estado con el señor Humala y Nadine, tal vez unas cinco o seis veces, en esas visitas que hice al Perú. Y en muchas de esas visitas, Nadine estaba presente, nunca entendí bien, porque creo que ella no ocupaba un lugar, pero estaba presente, en general no manifestaba una posición, pero siempre estaba presente en esas visitas, no en todas, pero sí en varias, tal vez en la mitad de esas visitas y se quedaba sentada escuchando. Y esa es la relación que tengo con Humala y Nadine.

¿En relación a esos viajes, usted dijo que fueron unos cinco o seis viajes al Perú?

-En la época de Ollanta Humala

¿Esto después del 2011?

-No, exactamente en el 2011, tal vez en el 2011, pero me encontré con él también, creo, en algunos eventos fuera del Perú, en algunos eventos internacionales, que se daban, cada vez que había una cumbre, cuando digo cinco o seis veces, siempre que había una cumbre de Presidentes de América Latina, ellos las hacían una vez al año, cuando yo iba, trataba de estar con todos los presidentes de los lugares donde nosotros actuábamos, entonces, no todos esos encuentros fueron en el Perú, muchos de ellos fueron fuera del Perú.

¿Pero fueron después del 2011?

-Después del 2011, siempre después del 2011, siempre después de haber sido electo.

¿Las siglas OH que aparecen en el denominado programa OH de la hoja de cálculo titulada “posición italiano” que se da cuenta en el informe de análisis de la Policía Judicial N°24, emitido por el Departamento de la Policía Federal de la Superintendencia Regional del Estado de Paraná, hacen referencia al ex presidente del Perú Ollanta Humala?

-Ollanta Humala, sí.

¿Usted sabe si el otro candidato también fue financiado, fue apoyado financieramente por Odebrecht en el 2011?

-Por supuesto, creo que, mire bien, incluso le recomendé a Barata que, pero, en todo país que actuábamos de una manera más fuerte, nosotros éramos de algún modo, éramos llamados y había una expectativa de que apoyáramos, era un hábito que apoyáramos a los principales candidatos, el modo en que se realizó ese apoyo no sé decirlo, pero estoy casi seguro de que, estoy seguro de que además, que se dio el apoyo, no creo que si no hubiera habido ese pedido del PT, tal vez, en el caso de Ollanta Humala, no se hubiese dado ese apoyo. Incluso porque lo que se decía allá, era que él no necesitaba ese apoyo, porque en esa época él tenía el apoyo de Venezuela, tenía el apoyo de, entonces, además él, creo que en el 2011, nunca pidió recursos al empresariado, había un alejamiento, creo que si no hubiese habido ese pedido del PT de acercamiento, creo que mi director de allá no se habría acercado, pero con seguridad estoy seguro de que hubo apoyo a los otros candidatos. Con seguridad apoyamos en esas elecciones del 2011, debemos haber apoyado a Keiko, eh… probablemente al candidato del partido de Alan García también, eh… y como era costumbre apoyamos a los principales candidatos.

En la referida planilla hay una referencia que dice OH versus Humildad.

-No es en la planilla (hoja de cálculo), yo tenía un cuaderno de anotaciones, y tenía… fue lo que mencioné, recuerdo que tuve una conversación con Barata y probablemente, si no me equivoco, esa nota está en la nota que yo tenía en mis agendas con mi personal directo. Probablemente yo ni conversé eso directamente con Barata, debo haber conversado con su jefe de esa época, en el sentido que Barata tuviese humildad en relación a la postura sobre Ollanta Humala, porque él era muy reactivo en cuanto a Ollanta Humala, entonces, fue una recomendación empresarial desde el punto de vista de la postura que debía adoptar en relación con Ollanta Humala, nada más eso. Es decir… fue una…”humildad” aquí es una manera de…porque primero cuando le hice ese pedido, Barata reaccionó en contra y tuve una conversación con su jefe, en el sentido de tener cuidado con esa relación… y cómo se fortalece una relación, con mucha humildad, ¿me entiende? y fue eso, nada más.

Precise si el monto que se menciona en esa hoja de cálculo, con respecto al programa OH, ascendente al importe de 4.800.00, corresponde a sumas que habrían sido entregadas por la empresa Odebrecht a Ollanta Humala.

-Supongo que por los menos esos recursos les fueron entregados, me imagino que por lo menos esos, no sé si se entregó más que eso.

Y esos 4,800 serían equivalentes a 3 millones de dólares, usted dijo…

Exactamente… 4800 no sé cuál fue el cambio que ellos utilizaron

Usted también dijo que… no era común la generación en el propio país, usted quiere decir con eso que, cuando se hacía un pago, una donación en Perú, por ejemplo, el dinero no salía de la contabilidad peruana. ¿Eso es lo que usted está diciendo?

-Porque en realidad, estamos diciendo lo siguiente, las personas que se encargaban de la distribución de los recursos contabilizados. La generación involucraba una planificación fiscal, se trataba de hacer de un modo, que inclusive no se incurriera (se evitara) cometer delitos, por que buscábamos países donde la planificación fiscal no fuera delito, entonces era hecho por personas del aérea corporativa, no se permitía que la misma persona que fuera a distribuir el recurso generara ese recurso, entonces, ese era el principio; es decir, había una generación de manera corporativa de planificación fiscal, el dinero estaba disponible y ahí los empresarios que querían hacer uso de recursos no contabilizados, lo tomaban, hacían eso, entonces es por eso que las personas que lo generaban no eran las mismas que lo distribuían.

¿Con cuánto dinero contribuyó? ¿Son los 3 millones?

Yo no sé si fue 3 millones fue el apoyo, a partir del momento que cree ese canal, no puedo afirmar con seguridad que no haya, incluso porque no recuerdo cuándo fue exactamente, creo que fue a finales de la primera vuelta, entonces, no sé si a partir del momento en que se creó el canal, Barata tomó o no la decisión de brindar apoyos adicionales, pero ahí ya no tenía nada más que ver con Brasil, era cuestión de decisión suya, local.

Bien. Entonces usted está diciendo que, de lo que usted sabe, el apoyo que fue autorizado, que se le comunicó…

-Que yo autoricé.

¿Lo que usted autorizó fue 3 millones de reales?

-De dólares.

¿De dólares?

US$3 millones que en esa época eran 4, 8 reales, ¿no es así? Correcto.

Interprete brasileño: Él no puede garantizar que no hubo otros aportes.

¿Las cuentas, el dinero que ingresaba a la División de Cuentas Estructuradas era dinero que salía de la propia empresa? – Salía de la planificación fiscal de la propia empresa.

Era dinero legal…

-Era dinero que salía de la planificación fiscal.

Ese dinero de las operaciones estructuradas estaba destinado para hacer pagos a políticos, a campañas electorales…

-También.

¿Para campañas electorales?

-El origen no fue ese, el origen fue poder hacer varios pagos no contabilizados, eh… pero en gran parte terminó siendo para pagar, para hacer donaciones de caja dos (contabilidad paralela) para políticos, e inclusive allí acabó incluyendo coimas y todo lo demás. Pero el motivo para crearlo no era ese, pero gran parte, al final, acabó siendo destinado para hacer donaciones políticas.