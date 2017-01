Odebrecht: Luz Salgado pide celeridad a la Fiscalía

La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado , afirmó que espera que la Fiscalía “actúe lo más rápido posible” en recopilar toda la información relacionada al pago de coimas por parte de la firma Odebrecht a ex funcionarios peruanos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

bq.“Espero que la Fiscalía actúe lo más rápido posible y recoja información que no solo está desde la justicia americana sino que ahora también sabemos que hay desde la justicia brasileña” , declaró.

A su salida de la Catedral de Lima, donde participó en la misa celebrada con ocasión del aniversario de Lima, la parlamentaria fujimorista recordó que hay acuerdos al amparo de los cuales las empresas involucradas deben dar toda la información sobre lo ocurrido en el Perú como requisito para acogerse a la colaboracíón eficaz.

CASO NADINE HEREDIA

En breves declaraciones a la prensa, Salgado opinó también sobre la imposición de nuevas reglas de conducta por parte del Poder Judicial a la exprimera dama Nadine Heredia en el marco de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos.

bq.“La determinación es que (Nadine Heredia) no se puede ir si antes no tiene permiso del juez, (eso) me parece correcto” , manifestó.

