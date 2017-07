Odebrecht: Horacio Cánepa, el árbitro que dio 17 fallos favorables a la empresa brasileña

Han transcurrido seis meses desde que se instaló la comisión Lava Jato y por esta han pasado decenas de declarantes. Sin embargo, uno de los que aún no ha ido es el ex árbitro de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Horacio Cánepa.

Este último emitió 17 laudos a favor de la constructora brasileña en arbitrajes contra el Estado peruano por los casos Interoceánica tramos II y III y por la carretera IIRSA Norte.

No obstante, el historial de Cánepa va más allá de los laudos que hicieron ganar a Odebrecht millones de dólares. En 1995 este ex militante del Partido Popular Cristiano se vio involucrado en el recordado caso de fraude electoral conocido como el ‘Huanucazo’.

Ese año el ex árbitro de la CCL fue acusado de fraude luego de que un fiscal de Huánuco encontrara a un grupo de personas llenando actas de votación a favor de Alberto Fujimori, Víctor Joy Way y el propio Cánepa, quien postulaba al Congreso con el PPC.

En lugar de afrontar las investigaciones, el abogado abandonó su campaña electoral y se fue al extranjero. En 1998, con una orden de captura a cuestas, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia.

Entre los jueces que tomaron esta decisión se encontraba Alejandro Rodríguez Medrano –nexo entre Vladimiro Montesinos y el Poder Judicial–, quien años más tarde cumpliría condena por corrupción y tráfico de influencias.

Hasta el momento, Cánepa ha sido citado por la comisión que preside Rosa María Bartra en una oportunidad. Su inasistencia, según él, se debe a que no se le notificó con tiempo suficiente para recabar la documentación que iba a requerir para su defensa.

Investigado

Para el vicepresidente de este grupo investigador, Jorge Castro, los arbitrajes que ganó Odebrecht se convirtieron en la “puerta por la que se fugó el dinero del Estado”.

“Los empresarios pusieron a los árbitros, les pagaron por lo bajo y todos los arbitrajes salieron en contra del Estado. Solo 4 o 5 arbitrajes estuvieron a favor (del Estado), pero en ninguno se le devolvió el dinero”, explicó a Perú21 el parlamentario.

En efecto, fueron tres los fallos en los que Cánepa votó a favor del Estado aunque ninguno implicó una reparación económica. Pero cabe precisar que en todos los arbitrajes en los que este abogado participó lo hizo habiendo sido elegido por la constructora brasileña.

“Estos arbitrajes necesitan ser materia de investigación. Sobre todo si Odebrecht se acogió a la colaboración eficaz. Los arbitrajes necesitan ser esclarecidos”, declaró el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia a este diario.

Descargos

En comunicación con Perú21, Horacio Cánepa explicó que si el Estado no tuvo ninguna retribución en los arbitrajes en que ganó, fue porque no hizo una contrademanda después de recibir el fallo favorable.

“Al Estado no le tocaba nada porque no era el demandante y no contrademandó. Si la empresa me propuso a mí como árbitro, no tiene nada de malo. Eso lo permite la ley y es costumbre arbitral”, dijo Cánepa, quien, además, negó haber recibido algún pago de Odebrecht o haberse reunido con sus abogados.

Tenga en cuenta

La comisión Lava Jato volverá a citar a Horacio Cánepa en sus próximas sesiones con el interés de que este explique la naturaleza de sus fallos a favor de Odebrecht.