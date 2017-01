Odebrecht: Fiscal Castro pidió a la UIF no congelar cuentas de empresa brasileña

Fabiola Valle @valmenfa

El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinoza, reveló durante la cuarta sesión de la comisión Lava Jato que la Fiscalía les solicitó que “no se congelen las cuentas de la firma brasilera Odebrecht”, que reconoció el pago US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.

El funcionario explicó que Odebrecht no siguió la misma suerte de Camargo Correa y firmas vinculadas al empresario Gonzalo Monteverde debido “a que el caso Odebrecht aún se encuentra en etapa preliminar de investigación y aún se tienen que tomar decisiones en coordinación con la Fiscalía porque el caso aún no está judicializado”.

Espinoza precisó que no se congeló ninguna cuenta de Odebrecht ni de firmas vinculadas a esta. “A pedido especial de la Fiscalía, nos han solicitado que esto está sujeto a un acuerdo específico y que tiene sus propias condiciones y que no ayudaría al objetivo que están buscando con ese acuerdo, sino que lo entorpecería. Así que nos han dicho que, por favor, no hagamos el congelamiento de la parte de Odebrecht”, explicó.

Fuentes del Ministerio Público consultadas por este diario confirmaron que, efectivamente, el fiscal Hamilton Castro formuló esta solicitud a la UIF debido a que hay un preacuerdo con la citada firma a cambio de que entregue información valiosa.

“Habrá novedades muy fuertes gracias a la información que Odebrecht proporcionará. Es una estrategia para obtener información. No se pueden congelar las cuentas para darles la razón a los congresistas y a todos los demás. Hay avances en la investigación de Castro”, dijeron.

Al respecto, en diálogo con Perú21, el legislador Mauricio Mulder señaló que le “sorprende” la estrategia de Castro al no solicitar el congelamiento de las cuentas de Odebrecht. Sin embargo, indicó que el fiscal de la Nación tendrá que explicar, más adelante, si esta decisión tuvo resultados.

En esa línea, la congresista Marisol Espinoza (APP), integrante de la comisión Lava Jato, lamentó que la Fiscalía ponga trabas en el proceso.

“Lento pero seguro”

Por su parte, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó que el principal objetivo de las pesquisas en el caso del presunto pago de coimas de empresas brasileñas es “asegurar el éxito de la investigación”.

Admitió que si bien el actual proceso de investigación “parece lento, va seguro, va firme. Confíen en el trabajo de la investigación fiscal”, anotó.

En esa línea, Sánchez advirtió que cualquier investigación que se obtenga a través de la prensa o vía las redes sociales no constituye una prueba.

El funcionario reveló que no conoce el acuerdo firmado entre el fiscal Castro y Odebrecht y que era “confidencial”. Por tal motivo, no dio detalles sobre el mismo en su presentación, algo que fue cuestionado por los congresistas.

Tenga en cuenta

El fiscal Hamilton Castro, que dirige la investigación del caso Lava Jato, señaló que él no puede pedir el embargo de los bienes y activos de Odebrecht, sino que esto corresponde al procurador Amado Enco.

El congelamiento de las cuentas a Camargo Correa fue adoptado como parte de la pesquisa por el caso Maiman, porque habría ordenado una transferencia por US$91,667 a una cuenta en el Citibank London manejada por dicho empresario.