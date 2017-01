Odebrecht: Brookfield niega vínculo con la empresa constructora

Carlos Neyra @cafeneci

Este diario se comunicó con Claire Holland, vicepresidente de Comunicaciones de Brookfield, quien deslindó cualquier vinculación con Odebrecht.

“Rutas de Lima es un proyecto recién adquirido en el Perú, un país atractivo para la inversión dada su sólida política macroeconómica, un entorno político estable y la creciente necesidad de mejorar la infraestructura. No tenemos ninguna relación actual o histórica con Odebrecht que no sea la de un reciente comprador de activos. No tenemos ninguna participación en la investigación de corrupción relacionada con ellos”, señaló.

En una entrevista a El Comercio, Justin Beber, de Brookfield, también negó cualquier relación con la firma brasileña. “Odebrecht realizó un proceso de venta competitivo. Participamos, así como otros inversionistas institucionales, y fuimos capaces de realizar todos los due diligence (investigación de una empresa previa a la firma de un contrato) y otros procesos con altos estándares de evaluación”, sostuvo.

Al respecto, este diario preguntó a Claire Holland si su empresa había cumplido las normas que tiene Canadá sobre estándares de políticas gubernamentales y corporativas exigentes, como aplicar la debida diligencia y conocer al cliente. Perú21 decidió preguntar en concreto sobre las indagaciones que hizo sobre Odebrecht y sus subsidiarias, cuyos ejecutivos están siendo investigados, procesados y están cumpliendo condenas por el caso Lava Jato en Brasil y en diversas partes del mundo desde mucho antes de que se efectuara la venta de acciones a Brookfield. El ejecutivo decidió no responder nuestra pregunta.

Por otro lado, Gabriel Ortiz de Zevallos, representante de Comunicaciones de Brookfield en Lima, señaló sobre la participación de Odebrecht Perú Peajes SAC en las operaciones de RDL: “Es una empresa de medio de pago electrónico que sirve para realizar el pago de los peajes a través de un dispositivo que se coloca en el vehículo. Los directivos de Rutas de Lima son quienes administran esta empresa que fue adquirida por Brook-field junto con Rutas de Lima y que cuenta con la misma composición accionaria. Actualmente se está inscribiendo la adecuación societaria y de razón social”.