Nueva ley que involucra a medios sería “perjudicial”, según Juan Sheput

El congresista Juan Sheput, vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), criticó el proyecto de ley de Héctor Becerril que pretende imponer un impuesto de 2% anual a las empresas periodísticas para destinarlo a un fondo de seguro social del canillita. Según señaló, la iniciativa es “absolutamente antitécnica y perjudicial para ambas partes”.

Expuso su postura indicando que está en contra de los impuestos “con nombre propio” y que, de darse la ley, haría quebrar a los medios de comunicación o encarecer sus productos, dejando sin trabajo a los canillitas.

Becerril, por su parte, respondió a las críticas de Carlos Bruce, quien había dicho que el fujimorismo estaba obsesionado con abordar leyes sobre medios. “A mí no me inspira una obsesión contra los medios de comunicación”, declaró. Dijo que no se pronunciará sobre el fondo del proyecto.

Tenga en cuenta

El congresista César Villanueva recordó que Fuerza Popular es la única bancada que ha planteado leyes que involucran a los medios de comunicación.

En diálogo con Perú21, dijo que este es un “grave error político” y que deberían reflexionar sobre sus intenciones.