La ex congresista y ex ministra de la Mujer y Vivienda en el segundo gobierno de Alan García, Nidia Vílchez, no descarta postular a la secretaría general del Apra y así competir con otros posibles candidatos como Jorge del Castillo y César Zumaeta.

La fecha límite para la renuncia de militantes que quieran mudarse de partidos está próxima. ¿Esto viene afectando al Partido Aprista?

-Estamos en un contexto de un congreso partidario. Para ello hemos elegido a nuestros delegados y el 7,8 y 9 (de julio) elegiremos al nuevo CEN. Aquel que quiera renunciar al partido lo hará con libertad.

Pero ya hubo las renuncias de quienes se han ido con Enrique Cornejo. Un ejemplo es el de Luis Jiménez Borra. ¿Se han hecho sentir estas salidas?

-No es la primera vez que renuncian militantes conocidos en distintas etapas. Cada uno ha tomado su mejor decisión, seguro sin valorar la formación que han tenido en el Partido Aprista. En el caso del señor Jiménez Borra tomando en cuenta la vinculación de su madre (Virginia Borra) a la gestión del presidente Alan García. Pero quienes renuncien no es nuestra preocupación.

¿Usted tiene alguna aspiración dirigencial en su partido?

-Me seduce la postulación a la secretaria general. Pero eso lo veremos en la conversación con todas las delegaturas. Son más de 400 delegados a nivel nacional. Tenemos serios problemas a afrontar como son los padrones del Jurado Nacional. Nosotros tenemos que adecuarnos a la ley de partidos políticos. Eso es lo que hacen los partidos sólidos y serios y es lo que no hacen los movimientos.

¿Qué le ofrecería al partido si ocupase el puesto que la seduce?

-No hay nada mejor que darle la descentralización a los comités ejecutivos regionales. Justamente se ha emitido una resolución ya en enero pasado para que cada región evalúe la forma de participar en este proceso regional y municipal. Esa autonomía y la descentralización de la toma de decisiones serían muy necesarias. Yo vengo como delegada por Junín, muchas veces en las regiones se han cambiado las decisiones de sus propias bases.

¿Podría asumir entonces que me confirma su postulación?

-Dependerá mucho de las propuestas que traigan las bases. Yo soy militante de una base. Vamos a conversarlo con los delegados para poder madurar esa seducción.

Desde la época de Jorge del Castillo Lima sigue siendo una cuenta pendiente en el Apra. ¿Qué piensa que se debe hacer acá?

-Hoy nuestra preocupación es renovar nuestros dirigentes. En el caso de Lima, una evaluación los dirigentes de Lima podrán hacer su mejor propuesta. Pero en este momento nuestra preocupación es el congreso partidario.

