Nidia Vílchez: "El Congreso Aprista no logró la unidad del partido" [Entrevista]

El XXIV Congreso Nacional Aprista no cumplió con las expectativas de Nidia Vílchez, ex ministra de la Mujer y Vivienda en el segundo gobierno de Alan García. La militante del Apra cuestionó la falta de unidad del partido, lo cual, dice, motivó a que retirara su candidatura a la Secretaría General.

¿Por qué dio marcha atrás a su candidatura como secretaria general del Partido Aprista?

-El proceso electoral se ha llevado a cabo con una sola lista, de manera transparente y con la Onpe; sin embargo, no se logró la unidad del partido. Yo saludo a las nuevas autoridades, pero no comparto las formas de esta elección. Parte del Congreso se retiró por no estar de acuerdo con la votación. Es su derecho participar o no, pero así no se logra la unidad del partido.

El grupo de delegados que se retiró del Congreso Aprista denunció que existieron irregularidades en el proceso electoral…

-No comparto que hayan existido irregularidades. No necesitamos fricciones ni confrontaciones. Lo que necesitamos es la unidad del partido, lo cual no ha logrado este Congreso.

¿Qué espera de la nueva gestión de Elías Rodríguez y Benigno Chirinos?

-Espero que puedan descentralizar las decisiones políticas. Que se respeten las regiones y sus comités ejecutivos. También espero que se pueda resolver el padrón de inscritos que tenemos en el Apra. No han podido votar más del 60% de los militantes porque están observados en el Jurado Nacional de Elecciones. Necesitamos que en la próximas elecciones podamos elegir a nuestras autoridades a través de un militante, un voto y no por delegados como hemos hecho ahora.

