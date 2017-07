Nadine Heredia fue trasladada al anexo Virgen de Fátima del Penal Santa Mónica de Chorillos el pasado viernes, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho le dictara a ella y a su esposo, Ollanta Humala, 18 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Sin embargo, este centro de reclusión que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) le asignó a la ex primera dama no le parece correcto a su abogado, Wilfredo Pedraza. Por lo cual, no descarta la posibilidad de pedir un cambio de penal para su patrocinada, “si la situación no mejora”.

“Iremos evaluando cómo evoluciona la situación de ella (Nadine Heredia) en estos días. Y, si eso no mejora, haremos una petición para un traslado. Vamos a usar los mecanismos administrativos inicialmente, porque eso corresponde. Y luego iremos escalando”, manifestó a la prensa.

Pedraza argumentó que procedería con esta solicitud de cambio de penal “si no hay seguridad adecuada o si el ambiente no es muy habitable”. Por estos motivos, el abogado calificó como “exceso” que Nadine Heredia sea internada en este anexo de Santa Mónica.

De acuerdo con la defensa legal de Heredia, su clienta “está en un penal de máxima seguridad donde hay internas por terrorismo, está en un área que se llama prevención, que no está hecho para tener internos por varios días”.

Wilfredo Pedraza aseguró que el lugar donde está recluida Nadine Heredia “es una área muy fría sin la infraestructura adecuada”.

