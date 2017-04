Nadine Heredia irá este martes a la Fiscalía para reconocer su voz en interceptaciones telefónicas

Este martes 2 de mayo la ex primera dama Nadine Heredia deberá asistir al despacho del fiscal Germán Juárez Atoche quien investiga el caso de los presuntos aportes irregulares hacia el Partido Nacionalista.

En esta reunión la lideresa del nacionalismo deberá escuchar los audios y reconocer su voz en las interceptaciones telefónicas que se realizaron a ella, al ex presidente Ollanta Humala y a su entorno más cercano.

Como se recuerda, dichas grabaciones comprometen al ex jefe de Estado con la presunta compra de testigos para dejar sin efectos el juicio que se seguía en su contra por el caso Madre Mía, donde se le acusó por secuestros y ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, este martes Nadine Heredia no será la única en asistir a la Fiscalía. También tendrá que hacerse presente el ex tesorero del Partido Nacionalista, Julio Torres Aliaga, quien al igual que la ex primera dama deberá reconocer su voz en las grabaciones telefónicas como parte de las diligencias fiscales.

