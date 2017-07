Ilán Heredia, hermano de Nadine Heredia, visitó este domingo a ex primera dama en el anexo al Penal de Mujeres, en Chorrillos, y tras su salida indicó que se encuentra “bastante tranquila y fuerte”.

“Está perfecta, fuerte como siempre. Es una persona sólida como la ven siempre. La familia está con ella dándole la fuerza suficiente. Me ha encargado unas cositas para traerle, somos una familia bastante unida. Está bastante tranquila. Nos hemos reído”, refirió ante los medios de comunicación.

Heredia aprovechó también para tildar de “arbitraria” la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho, luego que determinara 18 meses de prisión preventiva para la ex pareja presidencial.

Añadió que espera que sea “más imparcial” en la sala a cargo de revisar la apelación de Heredia Alarcón y Humala Tasso.

“Le he dicho a mi hermana y a mi cuñado ayer, en son de broma, cuando me han pedido una cosa, galletitas, que “sí, pero no te pongas muy a gusto” porque este tema va a caminar. Esto que ha pasado es una arbitrariedad completa”, sostuvo el hermano de Nadine Heredia.

Ilán Heredia, quien también atraviesa una investigación por el presunto delito de lavado de activos, dijo que él y su madre Antonia Alarcón se encuentran tranquilos ante un eventual pedido de prisión preventiva para ellos.

