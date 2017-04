Nadine Heredia: FAO le prolonga licencia del cargo como directora

Nadine Heredia fue nombrada, en noviembre de 2016, directora de la Oficina de Enlace de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Cinco meses después, la ex primera dama no asume todavía sus funciones y —según su abogado, Wilfredo Pedraza— no tiene en agenda ningún viaje debido a que está abocada a sus procesos judiciales.

Perú21 indagó con la FAO respecto de la situación laboral de Heredia. “Hasta donde tenemos entendido en la oficina de Perú, la licencia de la señora Heredia con respecto a su puesto en Ginebra se mantiene. No se ha reportado ningún cambio con respecto a la situación de diciembre del año pasado”, indicaron.

Fuentes de este diario informaron que el fiscal Germán Juárez también ha solicitado información a la FAO. “La Fiscalía teme que ella fugue del Perú. Si incumple las reglas de conducta, de inmediato se pediría impedimento de salida del país o prisión preventiva”, dijeron.