Nadine Heredia apela resolución judicial que condiciona su salida del país

Nadine Heredia apeló la resolución del Poder Judicial que determinó que pida autorización judicial para salir del país. Así lo informó RPP.

La ex primera dama es investigada por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional precisó días atrás que la ex primera dama Nadine Heredia Alarcón y otras cuatro personas de su entorno, solo podrán salir del país con previa autorización judicial.

La esposa del expresidente Ollanta Humala, a través de su defensa, ha expresado su disconformidad con la resolución que emitió el juez Richard Concepción Carhuancho en la que se le cambió la regla de conducta. Antes solo debía dar aviso a la fiscalía para abandonar el país, ahora debe tener la autorización fiscal para hacerlo.

Según RPP, también apelaron Ilan Heredia (hermano), Antonia Alarcón Cubas (Madre) y Rocío Calderón Vinatea (Amiga). La misma iniciativa la tomó Julio Torres Aliaga.

SIN ARGUMENTO JURÍDICO

Esta tarde, Perú21 se comunicó con Roy Gates, abogado de Heredia, quien demandó que se aplique la ley y se deje de lado los temas políticos y mediáticos. La medida judicial impuesta a su defendida es “impracticable”.

El abogado de Nadine Heredia insistió en cuestionar la resolución judicial, pues, en su opinión, no tiene argumentos jurídicos. Reiteró que no era usual que se solicite que se inscriba en el Registro de Migraciones porque los únicos que lo hacen son aquellos que tienen impedimento de salida del país u orden de captura, y no es el caso de la ex primera dama, quien “cumple todas las normas de conducta impuestas”.

El fallo judicial, remarcó, le impide a Nadine Heredia el ejercicio de su derecho al trabajo.