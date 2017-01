Ministro del Interior investiga incidentes en Puente Piedra y ataque a periodista de Perú21

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, informó este domingo que desde el primer momento en que ocurrieron los hechos en Puente Piedra tomaron conocimiento de la situación de las víctimas e investigaron los hechos.

Como se sabe, en las protestas por el peaje hubo cinco heridos y 25 detenidos. Unas de las víctimas es el fotógrafo de Perú21, Marco Ramón, quien sufrió una grave lesión en el ojo.

Basombrío, al ser consultado específicamente sobre el caso del periodista de Perú 21, Marco Ramón, dijo:

“Nosotros solo podemos hacer investigaciones internas (…) cualquier investigación de naturaleza y responsabilidades que no sean administrativas le corresponde a la Fiscalía (…). Es muy difícil, primero que no fue evidentemente un hecho intencional (…), lo que hubo fue un tumulto muy complicado y hasta ahora no se logra, en ese contexto, individualizar quién puede haber sido la persona que cometió el error”.