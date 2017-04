El Ministro de Defensa, Jorge Nieto , informó que su sector abrió un proceso disciplinario administrativo a la secretaria general de ese sector, María Mercedes Ferruzo Vallejos.

La medida se dio porque la funcionaria habría utilizado de manera indebida el vehículo asignado a ese ministerio para irse a la peluquería y a dos cajeros en horas de trabajo, tal y como lo demostró un video difundido el pasado 16 de abril.

“A la señora Ferruzo se le abrió proceso administrativo disciplinario, pero ella es una funcionaria competente. Si hizo uso de los recursos del ministerio, no los dirá el jurado. Pero, ¿quién regló a la señora Ferruzo durante mes y medio para encontrarla en esas tomas? No es la primera vez que vemos esto en el Ministerio de Defensa […] Me parece mucho más grave [que las acusaciones sobre Ferruzo] saber quién la regló y quién regló a todas las gestiones anteriores. Es decir, que sigan los métodos de Vladimiro [Montesinos] actuando en la escena pública”, precisó Nieto a Canal N.

En tanto, Jorge Nieto negó que la viceministra de Recursos para la defensa del Mindef, Patricia Figueroa Valderrama, haya renunciado a su cartera tras negarse a firmar la carta de apoyo a Ferruzo. “No fue por eso y no hablaré del por qué renunció ya que la viceministra y yo tenemos un acuerdo implícito para ello”, señaló.

Contra el reglaje

Para el ministro de Defensa el trasfondo del seguimiento a Ferruzo “no sería ella, sino mi gestión. Hay personas que utilizan los métodos de la mafia montesinista y cuyas redes son enormes y están en el Ministerio de Defensa y en todos los ministerios. Tenemos que combatirlos y ellos se resisten. Ya saben, filtran información, construyen un argumento, salen y atacan… Entonces, el justo termina siendo lapidado”, manifestó.

También se adelantó a anunciar que pronto le entregarán fotos del reglaje del que ha sido víctima. “Me van a entregar fotos de un reglaje que, me informan, me han hecho a mí. ¿Qué intereses existen detrás de esto?. ¿A cuántos funcionarios han reglado? ¿Cuánto cuesta un reglaje? Mínimo mil soles a diario y en 45 días… 45 mil soles”, concluyó el alto funcionario.

