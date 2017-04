Miguel Torres sobre Kenji: Uno defiende los temas más allá de que te hayan caricaturizado

El congresista Miguel Torres (FP) manifestó que las personas deben defender los temas “más allá de que te hayan caricaturizado” al referirse a su colega de bancada, Kenji Fujimori, pues señaló que “esto es un tema de convicciones”.

En ese sentido, refirió — en una entrevista al diario El Comercio — que no tiene ninguna duda de que el hijo menor del ex presidente Alberto Fujimori haya sido víctima de ‘bullying’, pero señaló que esto ha sido “de la prensa, no en el colegio”.

Sobre la postura de Kenji Fujimori ante el tema del decreto sobre crímenes de odio, Torres señaló que su colega “está siendo víctima de la desinformación”.

“Cree que nos referimos a temas de fondo, pero no de forma. No es abogado, Kenji es ingeniero”, refirió el también presidente de la Comisión de Constitución.

Por otro lado, indicó que su colega de bancada, Patricia Donayre, ha avanzado con el tema de las reforma electoral, por lo que entregaría un informe el 24 del presente mes.

“Hay temas que su grupo no ha tocado porque así lo convenimos. Uno de los temas es de la reelección (de alcaldes y gobernadores). Hay varios proyectos presentados, algunos amplían el plazo, otros proponen una sola vez pero no por ahora. Eso debe ser debatido la próxima semana”, refirió.

Te puede interesar

Úrsula Letona: "Al parecer a Kenji le ha salido la conciencia en las últimas semanas" [Entrevista] https://t.co/h2MwklAwQP pic.twitter.com/YWfx1XgMar — Diario Perú21 (@peru21noticias) 9 de abril de 2017