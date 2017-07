A menos de 10 días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, Fuerza Popular aún no define quién será el sucesor de Luz Salgado (FP) en la presidencia de este poder del Estado. Legisladores fujimoristas consultados por este diario manifestaron que todavía no hay un “nombre fijo” para encabezar la lista de la mayoría parlamentaria.

No obstante, Héctor Becerril dijo que el viernes ya se podría tener una idea clara, aunque “dentro de Fuerza Popular no se ha comunicado nada. Creo que hay una gran posibilidad de que sea Cecilia Chacón. Yo he pedido no tener ningún cargo en esta legislatura”.

El vocero del fujimorismo, Luis Galarreta, recordó que el 26 de julio se realizarán las elecciones y las inscripciones de las listas deberán efectuarse a más tardar el 25.

“Nosotros aún no hemos tocado el tema, no lo hemos evaluado. Lo que ha salido en la prensa ha sido por especulación”, afirmó.

Por su parte, Lourdes Alcorta consideró que los 71 miembros de la bancada tienen la oportunidad de encabezar la Mesa Directiva, y refirió que “nada se descarta”.

En esa misma línea, Luz Salgado señaló en RPP que “todos tenemos los mismos derechos tanto en comisiones como en la vocería y en la Mesa Directiva”, aunque descartó que ella continúe en el puesto, tal y como se lo habrían pedido algunos colegas. “Necesito un pequeño descanso”, anotó.

Vicepresidencias

Por otro lado, el vocero aprista, Javier Velásquez Quesquén, comentó que si el fujimorismo los invita a participar en la conducción de la directiva con una vicepresidencia, Mauricio Mulder sería el elegido para ocupar ese puesto.

En tanto, fuentes de Alianza para el Progreso señalaron que también podrían ser parte de la lista de Fuerza Popular y, por consenso, volvería a ser Richard Acuña.

DATOS

El Reglamento del Congreso establece que la sesión de instalación del Legislativo se hace el 27 de julio.