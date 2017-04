Merdeces Aráoz: “No había interés especial de Alan García en Olmos”

La vicepresidenta y congresista oficialista, Mercedes Aráoz, ex ministra de Economía durante el segundo gobierno de Alan García, descartó que el ex mandatario haya tenido interés en el proyecto Olmos.

“(Alan García) me permitió hacer correcciones para que la empresa (Odebrecht) tenga condiciones más duras”, sostuvo Aráoz a RPP. Y cuando se le preguntó si observó un interés especial del ex mandatario en el tema, dijo “no”.

De acuerdo con la ex ministra, la segunda etapa del proyecto Olmos, sobre la irrigación, tenía fallas en su origen que no reconocía los riesgos que corría el Estado. “Por eso, le pedí al presidente que me permitiera revisar los números y meterme a fondo en el proyecto y él me autorizó”, acotó.

La gestión de García, en torno al proyecto Olmos, volvió a cobrar relevancia luego de que se conociera que en la agenda de Marcelo Odebrecht están anotadas las iniciales AG.

Tras ello, en redes sociales, el ex jefe de Estado trató de deslindar del proyecto al sostener que este “fue firmado por Toledo y el gobierno regional lo ejecutó y administró”, pero las declaraciones de Aráoz hacen ver que sí tuvo injerencia.

Aráoz señaló que no sabe si alguien recibió sobornos en Olmos, pero aseguró que su gestión no tuvo irregularidades.

“Lo que haya pasado durante la etapa de ejecución de Olmos yo no lo sé. Lo de AG tampoco”, expresó.

Una opinión diferente tiene el ex congresista Juan Pari, ex presidente de la comisión Lava Jato. Para él, el gobierno de García mostraba insistencia en la etapa de irrigación.

“El entonces premier Velásquez Quesquén salía públicamente a respaldar el proyecto, para que Aráoz quiebre su opinión, porque en un principio ella se oponía”, sostuvo a Perú21.

SABÍA QUE

Alan García sostuvo que las iniciales AG no hacen referencia a él, sino a la constructora Andrade Gutiérrez.

Al respecto, Juan Pari dijo que el ex presidente busca desprenderse como quiso hacer Ollanta Humala de las iniciales OH.

