Héctor Becerril sobre hallazgo en agenda de Marcelo Odebrecht: "La situación de Alan García se va a complicar"

Luego de que el semanario Hildebrandt en sus Trece publicara un informe mostrando un extracto de la agenda de Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora brasileña, donde se muestran las iniciales del ex mandatario Alan García vinculadas al proyecto Olmos, el legislador aprista Mauricio Mulder salió en defensa de su líder partidario.

“Lo considero como parte de una agenda en la que se está estableciendo que Odebrecht le dice a las personas con quienes comparte esa agenda que van a venir al Perú para postularse como postores (…) Ahí no aparece que sea un gasto destinado a AG, no dice proyecto AG, no dice para AG”, declaró el parlamentario.

En el informe periodístico se va una agenda, hoy en manos de la Policía Federal de Brasil, en la que se señala “AG vs Olmos (Finalizar)”. Líneas más abajo se exponen detalles sobre la presentación que la constructora Odebrecht realizara con el fin de ganar la licitación para la construcción del túnel del proyecto de irrigación Olmos.

Un cataclismo político

Mauricio Mulder afirmó que los gastos que se mencionan en la agenda deben corresponder a lo que la empresa tenía planeado gastar como parte de su presentación en busca de la licitación. Por último, agregó que el contenido de dicha agenda quedará sujeto a “interpretación”.

Por su parte, el vocero alterno de Fuerza Popular, Héctor Becerril, fue más más crítico respecto a la situación del ex presidente Alan García y señaló que la situación de este podría complicarse con las recientes revelaciones surgidas desde la agenda de Marcelo Odebrecht.

“Él siempre ha salido bien librado de las investigaciones, pero ahora que aparezcan las iniciales de Alan García. Esto va a ser un cataclismo político. Creo que la situación de Alan García se va a complicar ante este encuentro hecho en el celular de Marcelo Odebrecht”, sentenció el fujimorista.

