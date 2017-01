Mauricio Mulder: ‘Se busca el cargo de manera desesperada’

Enrique Cornejo dijo que tiene el apoyo de la mayoría de militantes y que buscan vincularlo con Lava Jato para que no gane la Secretaría del Apra… Me parece que uno de los grandes pecados de la política es aparecer como soberbio. Si uno tiene el respaldo de las bases, lo tiene que demostrar en una elección, no solo decirlo porque se le ocurre. Se necesita un poquito más de humildad.

Indicó que el abogado de Alan García intentó relacionarlo en ese caso… Si una persona está o no en el tema Lava Jato depende de su conciencia, y tarde o temprano se sabrá. Así de sencillo. ¿De qué nos sirve especular si está o no fulano?, cuando todo surgirá de las investigaciones.

¿Como miembro del Apra qué piensa del zarandeo de sus elecciones internas? Estoy acostumbrado a que todos los procesos se hagan siempre de cara al interior del partido. Al único que veo declarando como candidato es a Cornejo. Un solo candidato pretende pelearse con los demás en los medios, y eso no es lo más recomendable. Hay que estar tranquilo, humilde. De eso se trata: no mostrar desesperación.

¿Hay desesperación en el señor Cornejo? Cuando una persona está segura de su fortaleza espera, pero cuando uno está todo el tiempo reclamando y reclamando demuestra demasiada impaciencia, y eso es malo en política porque da la impresión de que se busca el cargo de manera desesperada.

¿Se está perdiendo la disciplina de ‘compañeros’ cuando todo se ventilaba internamente? Se está resquebrajando seriamente ese esquema. Que todo se vea a través de los medios está rompiendo un poco nuestra tradición.