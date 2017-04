Mauricio Mulder: “Nos informan las cosas a cuenta gotas”

Por Mariella Balbi. Periodista

Integra la comisión Lava Jato, pero reconoce que, por diversas razones, poco han logrado. En junio conoceremos la lista de coimeados por Odebrecht porque en Brasil se levantará la reserva de ese proceso.

El ciudadano tiene poca información del progreso del caso Lava Jato, las lluvias concentraron nuestra atención. ¿Cuál es su balance del trabajo de la comisión?

Hemos avanzado muy poco. Los temas han crecido demasiado, la mecánica de trabajo fue muy lenta y las preguntas demasiado largas. Nos concentramos en un solo tema: la Interoceánica. No conocíamos la exigencia de coima de Toledo a Barata para firmar, sí o sí, con Proinversión, con Kuczynski, la exoneración del SNIP a la carretera Interoceánica.

El presidente Kuczynski está como testigo en ese caso…

No debería, quizá tendríamos que ser más enfáticos. Kuczynski se cuidó de no firmar el Decreto Supremo de la Interoceánica. Viajó tres días al extranjero y lo firmó Sota Nadal. Fue una simple jugada. Da la impresión de que sabía perfectamente que su firma sería un riesgo para sus pretensiones presidenciales y ‘encajó’ el problema a Sota Nadal.

¿Sabía PPK y el entonces ministro Fernando Zavala de todo este tramado?

Quizá no sabrían que había coimas, no lo sé. Pero sí que era irregular y apresurado. Era un precio demasiado bajo para una carretera que tendría 1,200 kilómetros, la estaban asegurando a sabiendas de que después con adendas se nivelaba. La aseguraban para recibir la coima. Abunda que la firma fuera en Palacio de Gobierno y que la Contraloría les advirtiera que no firmaran porque había empresas con juicios. Se valieron de un informe del señor Monroy, supuestamente entregado en 10 minutos. Se aprobó y eso significó la coima de 20 ‘palos’. Eso es todo lo que hemos avanzado.

De los 20 millones de dólares de coima se han ubicado 11 millones…

En una cuenta de Maimam. Lo revelado por el señor Barata lo tiene que confirmar el señor Fernando Migliaccio, de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Está preso en Suiza, sometido a otros procesos de colaboración eficaz. Los fiscales brasileños tienen que viajar a Suiza. Si Migliaccio confirma lo que Barata dice –y será así porque si uno de los dos miente se cae todo y se acaba la colaboración–, saldrá a dónde se fue el dinero y para quién. Aparecerá hasta el último centavo, incluso si fue en efectivo. Algunos creen que en efectivo no hay pruebas. Falso, el dinero se saca de un lugar, alguien lo cambia y alguien lo entrega. En el caso de Nadine Heredia fue el propio Barata. Pero hay una ruta que explica qué se hace con ese dinero. Tarde o temprano se sabrá.

Se dice que en junio tendremos información detallada…

La moratoria de la confidencialidad para el caso de Barata y los 77 funcionarios de Odebrecht vence el 1 de junio. Ahí se levanta la reserva y la prensa brasileña publicará la lista de todas las personas sindicadas de coima por Odebrecht, brasileños y extranjeros.

¿Solo Odebrecht?

Sí, falta Camargo Correa, Andrade Gutierrez y todas las otras. La primera tiene cuarenta funcionarios que ya están colaborando.

¿Qué impide a la comisión Lava Jato avanzar?

Son seis personas, cada sesión dura cuatro, seis horas, tratamos de tener dos invitados por sesión. Solemos reprogramar al segundo, solo sesionamos dos veces por semana. Es lento. Debemos acelerar la lista de personas sospechosas a quienes se debe levantar el secreto bancario. Procurar que las empresas Odebrecht y otras nos traigan su espíritu de colaboración en papeles. Mauricio Cruz (Odebrecht) vino y dijo que colaborarían.

¿Cómo?

Que traigan su movimiento contable, que digan a qué personas han coimeado. Eso es colaborar.

Eso es tarea de la Fiscalía…

Deberían habérselo dicho ya y entregado papeles. Pero ni usted ni yo ni otro peruano, salvo el fiscal, sabemos qué está pasando en la Fiscalía. No conocemos cuál es el acuerdo de colaboración firmado con Odebrecht.

¿Es un derecho ciudadano?

Es un derecho. Aunque el código indica que se mantiene en reserva. Pero el fiscal puede decir: Odebrecht nos dará los nombres de las personas coimeadas, sin revelar quiénes. También que dará el dinero para cubrir los gastos del Estado y que pagará una multa de tanto. Como han hecho los norteamericanos. Deben darnos el marco del acuerdo de colaboración. Da la impresión de que hay idas y venidas. Unos dicen embarguemos todo, otros que sigan produciendo para que nos paguen. ¿Quién va a terminar las obras? Sobre ello el Estado cobra una multa adicional. Embargando todo no se gana mucho.

El fiscal de la Nación dijo que Odebrecht estaba colaborando menos porque se les quería sacar del país, el presidente del Poder Judicial afirmó que hay que ser flexibles. ¿Odebrecht está poniendo condiciones?

Me parece inverosímil. Pero parece que así es, aunque todo está hecho a puerta cerrada. Si fuera así, el Ministerio Público no sabe respetar sus fueros y no tiene capacidad de negociación. Cuando el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, vino a la comisión sugerimos una sesión reservada y se negó. Luego salió a quejarse de que no daba información al Congreso porque todo se filtra. Sin embargo, muchos vemos que en el semanario de Hildebrandt, en La República, el Útero, todo se filtra y todo sale del Ministerio Público. Ese semanario ha publicado toda el acta del interrogatorio al señor Kuczynski. Solo el fiscal Castro o sus asistentes tienen el acta. Y se quejan del Congreso. Nos informan las cosas a cuenta gotas. Hoy un norteamericano declaró que el proceso a Toledo durará más de tres años.

¿Qué?

Y el fiscal Sánchez optó por esa ruta. No ha explicado por qué no pidió una detención inmediata de Toledo. Se ha ido por un juicio.

Toledo tiene residencia norteamericana…

No sé. Debe decirlo el fiscal. Si hay comisión de delito se entrega al procesado. Los peruanos nos enteramos por los norteamericanos que Toledo recibió coima. Fue el Departamento de Justicia quien informó que Barata había colaborado. Si ellos ya negociaron y tienen todos los datos, por qué le piden al Perú: susténtame. Parece juego de lobbys.

Algunos dicen que el Gobierno protege a Toledo…

Creo que Kuczynski pone los pies de plomo para ayudar lo más que pueda a Toledo, a sabiendas que tarde o temprano le va a caer. En el acta fiscal, Kuczynski sostiene que conoció a Barata socialmente. No tiene credibilidad. Barata recorría los ministerios porque era promotor de su empresa. No es verosímil que un ministro de Economía o un premier no hayan recibido a Barata. Están sus ingresos al Ministerio de Economía, pero no se consigna al funcionario visitado. Esto se vio en la comisión Pari. PPK dijo no recordar si lo recibió o no. El ex ministro de Transportes José Ortiz afirmó en la comisión que Toledo tenía gran prisa en aprobar la Interoceánica y que Barata formó parte del primer directorio de la ONG Agua Limpia. Esa es una relación de negocios. Odebrecht ha tenido relación fluida con todos los gobiernos, incluido el de Fujimori.

Y el de Alan García, viajó 23 veces con Barata…

Sí, pero a lo de la ONG Agua Limpia súmele que la ministra Ana María Romero, cuando dirigía la ONG de Toledo, obtuvo de Odebrecht 55 mil dólares. Sostuvo que no le informó a Toledo. No se lo cree nadie. Kuczynski no dice nada y el premier la respalda. Si las ONG de Toledo y Kuczynski recibieron plata de Odebrecht, se cierra el círculo, ¿no? Kuczynski está como testigo, pero eso no garantiza nada, puede cambiar su condición.

En el Ministerio Público hay un temor reverencial hacia la figura de la Presidencia y en especial a Kuczynski. Siempre he pensado que los fiscales son sensibles a los titulares periodísticos. Ninguno es Sergio Moro, el juez brasileño que se enfrentó a todos, y los grandes periódicos lo atacaron. Acá no. Usted imagina lo que será todo ese ejército de ‘troles’ que ha contratado Fernando Zavala si tocan a Kuczynski, masacran a los fiscales.

¿Qué certeza tiene de esa contratación?

Los nombres de las personas que trabajan con Zavala también laboraron con Nadine Heredia. El señor David Rivera.

¿Él hackeó su cuenta?

No lo sé, estoy investigando. Tengo indicios que apuntan a gente vinculada al Gobierno. Te hostigan desde Twitter y Facebook. Son cuentas anónimas. Obviamente trabajaron para el gobierno de Humala y este los ha reclutado. En el Ministerio de Educación, en la PCM hay un montón de gente del gobierno de Humala. La revista Poder –uno de sus dueños es Rolando Toledo, propietario de La Mula y Útero– era gobiernista, humalista. La dirigía David Rivera, hoy asesor del premier. Tiene un presupuesto bastante grande y la posibilidad de reclutar una enorme cantidad de periodistas. En política, los planetas suelen alinearse, tarde o temprano lo harán y sabremos qué está haciendo esta gente. Son indicios razonables. PPK cree a pie firme que le debe la Presidencia a los caviares y a la izquierda.

¿Cómo sabe?

Yo se lo dije en su cara en su casa, le manifesté que estaba equivocado. Le ha entregado a la izquierda varios segmentos de poder, incluido los que tenían ya adentro. Muchos trabajaron para Toledo, Susana Villarán, están en Defensa, en el Interior. Ellos se venden a sí mismos cómo “nosotros sí combatimos a la oposición” que es el fujimorismo, el Apra y Castañeda y van contra ellos a cañonazo limpio.

¿Cómo enjuician la labor del fiscal Hamilton Castro?

No puedo contestar buena o mala, no tenemos ningún contacto pese a que el fiscal de la Nación dijo que colaborarían por escrito. Desconfían del Parlamento. Por su actuación pública anda con pies de plomo. A Toledo solo le imputó tráfico de influencias sin ningún cómplice. Dos meses después recordó que sí tenía cómplices, Eliane Karp, Avi Dan On. Y no se fusiona este caso con Ecoteva. Tiene también pies de plomo con Nadine Heredia, las agendas van por un lado, el caso Fasabi y la coima de US$3 millones por otro. Duberlí Rodríguez ya sentenció diciendo que es un tema administrativo. Si hubiera sido Alan García, duro con él. Por eso no tengo confianza en el Ministerio Público.

El fiscal Germán Suárez denunció a Barata por lavado de activos, la UIF le encontró una cuenta de 13 millones de dólares…

¿Hay coordinación en la Fiscalía? Barata se acoge a la colaboración en EE.UU., ¿no era suficiente para abrirle proceso en Perú por lo menos por asociación ilícita y cohecho si lo está confesando? Parece que hay dos alas en la Fiscalía, una más proactiva, esto ocurre cuando la cabeza no conduce. Pero el tema no es la plata de Barata, a lo mejor la justifica, es una empresa muy grande, sino que se trata de asociación ilícita para delinquir. Su fin era coimear a funcionarios públicos. De eso no está imputado Barata. Hasta hace tres semanas, Toledo estaba limpio, su delito era menor y prescrito. Afortunadamente le imputaron recientemente el delito de colusión, penado con 15 años.

En buena cuenta, ¿qué sabemos de toda esta corrupción?

No sabemos nada. Tenemos que confiar en lo que nos dice el Ministerio Público. Pero la información que viene de Brasil con los nombres de los coimeados acabará con esto. Acá es muy poco lo que se investigará.

‘¿Qué hacen libres Humala y su esposa?’

Marcelo Odebrecht confirmó que le dieron US$3 millones a Humala y Heredia para la campaña del 2011. ¿Suficiente para ir a prisión?

Deberían estar presos. En ese año el delito de lavado de activos era autónomo. La ley dice quien recibe dinero cuya proveniencia es ilícita o debieras presumir que es lícita. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo si te lo pagan en efectivo. Si fuera lícito, te lo dan por cheque y lo declaré, ¿no? Nunca en mochila vía ‘doleiros’. Como no lo presumió, es delito de lavado. ¿Qué hacen libres Humala y su esposa? Evidencia sospecha de protección. No se ve contundencia. Igual con Susana Villarán, quién la menciona, nadie.

Está investigada…

La comisión Pari la investigó. Se concluyó que Villarán renegocia con OAS (de Lava Jato) el contrato de Línea Amarilla, entregándole varios beneficios. Ella eliminó el Metropolitano de la Vía de Evitamiento, favoreciendo a la empresa, menos transporte público, más peajes. Encima le dio 40 años de concesión, lo habitual es 30. Luego apareció su revocatoria. OAS financió parte de la campaña por el No. OAS lo ha declarado. Fueron US$1.5 millones. Los ‘doleiros’ estuvieron en marzo del 2013, coincide con su revocatoria. Súmele que no sabemos cómo fue el tema de Favre. Recientemente conocimos que Odebrecht lo contrató para la campaña de Félix Moreno. Favre debería estar ‘adentro’. Pero nada sabemos de Susana Villarán. Anel Townsend habló de 150 mil dólares, OAS dice US$1.5 millones, cuando le puntualizaron balbuceó. Mejor te quedas callada a inventar una cifra. La campaña de la revocatoria costó millones. Colocaron más de 200 paneles monumentales en todo Lima, se pagó a los artistas que aparecían. Fue una enorme campaña de televisión. OAS hablará, está en colaboración. Este caso no se menciona.

¿Por qué?

Porque en el Perú existe una casta.

¿Casta?

Sí, una casta blanca ‘sanisidrina’ pero ‘progre’ que domina la opinión pública.

¿Usted dónde vive?

En Surco, pero nací en San Isidro, ja, ja, ja. Pero bueno, esta casta dice lo que los peruanos debemos pensar. Cuando se trata de alguien de su grupo, se habla del reconocido fulano de tal. Cuando no, se habla del cuestionado fulano de tal. Ellos han separado al Perú entre los decentes y el resto, los indecentes. La campaña de Villarán apelaba a su decencia. En ese grupo estamos los que mandamos, los hijitos de papá, somos ‘progres’, pero ‘progres’ chic porque el cholo ‘progre’ es de Patria Roja. Y ellos son los que dominan la verdad universal en nuestra patria. Si estás en contra, estás fuera. En la revocatoria, el distrito con mayor votación para Villarán fue San Isidro.

Alan García pasó de testigo a investigado por pedido de la Procuraduría Anticorrupción…

Dijo que irá a todas las citaciones que se le formulen. Nos reafirmó que está confiado en que su nombre no aparecerá porque no ha cometido ilícito. Si Barata ya dijo de Lula, Toledo, Humala, Graña y Montero, por qué ocultaría a Alan García.

Era viajero frecuente en la comitiva presidencial…

¿Lo protege por ‘patería’? No pues. Está obligado a colaborar, la Fiscalía brasileña no es aprista ni alanista.

Sigue poniendo sus manos al fuego por García…

Esas son frases. Ya bueno está bien, yo tengo la certeza de que Alan García no ha recibido ninguna coima. Que lo investiguen, pero es el más investigado del Perú, durante el fujimorismo, durante Toledo, Olivera. ¿Dónde están las pruebas? La transacción bancaría sale al toque.

Investigarán la Fundación Rayos de Sol vinculada a él y su ex esposa…

Eso no existe, de dónde la sacaron. Se la inventaron. No existe. Igual Zanatti, Siragusa. Ambos de desdijeron.

Mauricio Cruz (Odebrecht) se queja del Decreto 003 anticorrupción…

Necesitan una certeza para convertirse en colaboradores entusiastas. Lo otorga solo la Fiscalía, mi impresión es que no lo hace. En Perú no existe la colaboración eficaz de la persona jurídica. Pero si las personas naturales de esas empresas ven que tendrán un beneficio de pena, informan sobre la persona jurídica. Para ello se requiere que la empresa esté viva y que sus funcionarios te muestren su contabilidad paralela. Pero si la cierras, despiden a sus empleados, no tienes información. Es un tema de sangre fría. El lunes irá la abogada Carreño, Odebrecht, ahí conoceremos su punto de vista. Será una sesión pública. Veremos si quieren poner condiciones. Las empresas deben colaborar. Graña y Montero podría desmentir lo dicho por Barata y abrir todo tipo de cuentas y acciones. Barata hizo una imputación muy seria, lógica: todos sabían de la coima porque estos gastos se comparten. Se les volverá a citar, nos faltan las otras empresas nacionales socias de los brasileños.

¿Queda claro que El Callao era una mafia en política?

Sí. Pero están Piura con Olmos, La Libertad con Chavimochic, Áncash con la carretera Casma-Huaraz. Cusco con la vía de evitamiento y el hospital Loreto. Madre de Dios con un puente binacional. Junín con los dos puentes que no funcionan. Todas con empresas brasileñas. Aún no tocamos esto. El informe de la comisión Pari es un buen insumo. Saldrán todas las coimas. Hay un tratamiento preferencial, Moreno está preso, Graña y Montero no, aunque este último no tiene una cuenta.

¿Los detenidos por la Línea 1 del Metro pueden complicar a Alan García?

Vamos a ir a entrevistarlos a prisión. Dirán si compartieron el dinero que recibieron y tendrán que probarlo con depósitos. Enrique Cornejo tiene vinculación amical con ellos, no sé si tendrán otra relación.

Renunció el presidente de la comisión Lava Jato y asume la congresista Rosa Bartra…

Es una decisión del fujimorismo para no vincularse con la corrupción del Callao y a Fuerza Popular le corresponde la presidencia.

DATOS

Mauricio Mulder estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó como presidente del Directorio de la Empresa de Radio y Televisión del Perú durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990). También fue oficial de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas en el proceso de paz en El Salvador.

Mulder fue reelecto congresista de la República por tres periodos consecutivos (2006-2011,2011-2016 y 2016-2021).

Dentro de su labor parlamentaria, Mulder fue presidente de la Comisión Investigadora de la gestión de Alberto Fujimori.