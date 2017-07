Mauricio Mulder defiende elección aprista: “Hay piconería por haber perdido"

El reciente proceso interno en el Apra demostró que la otrora frase “disciplina compañeros” quedó en el olvido. El congresista Mauricio Mulder defendió la elección de Elías Rodríguez como secretario general, frente a las críticas de César Zumaeta, Jorge del Castillo y otros apristas.

“Hay piconería por haber perdido (…) Hay pataleo”, exclamó y sostuvo que Del Castillo demuestra que está “perdiendo” su reconocido autocontrol.

“En la vida hay que ser buen perdedor. Uno no puede pretender que todo se haga como uno desea y si pierdes tires todo tipo de insultos contra quienes ganaron legítimamente”, puntualizó.

El congresista indicó que el Apra buscó “renovación” en la dirigencia y mencionó que Jorge del Castillo ha sido secretario general desde el año 1999, lo que le generó “un desgaste”. “Por favor, los jovenes y dirigentes buscan nuevas figuras”, añadió.

Mauricio Mulder señaló que el proceso interno cumplió con todas las condiciones necesarias y, por ello, “reivindicó” a los delegados del congreso partidario y rechazó que hayan sido comprados, como lo deslizó Zumaeta.

“Eso es un insulto. No sé si Zumaeta, que se dedica a negocios inmobiliarios, pueda tener recursos para eso. (…) Es una afrenta para todos los dirigentes y para personas como Mercedes Cabanillas y Alan García que saludaron los resultados del congreso”, sentenció.

Indicó, además, que es una “calumnia y una bajeza” afirmar que el Apra es “furgón de cola del fujimorismo” y, en ese contexto, desmereció las cualidades de Zumaeta para haber pretendido llegar a la secretaría general.

“Es una figura del partido, que en los últimos años no ha tenido ninguna presencia política, no ha escrito nada y se dedicó a sus negocios particulares. (…) Quieren ser candidatos, pero no tienen los votos”, aseveró.

Mi declinación es por lealtad a mi palabra. Que nadie la use para deslucir un proceso limpio y supervisado por la ONPE. — Alan García (@AlanGarciaPeru) 9 de julio de 2017

