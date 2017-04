Mauricio Mulder no se calla nada. El legislador aprista arremetió el último jueves contra la presidenta del Congreso, Luz Salgado, y también contra el congresista Kenji Fujimori.

Salgado “(tiene una) actitud reglamentarista, rígida. Está convirtiendo el Parlamento en un espacio donde no se puede hablar”, refirió Mulder.

Mulder también se dirigió hacia el hermano de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Tienen (en Fuerza Popular) congresistas que ya ni hablan acá. Se van a su casa, cómodamente. ¿Está el congresista al que nos estamos refiriendo? No está, ¿no es cierto?”, refirió Mulder sobre Kenji Fujimori.

“Debe estar en su casa, poniendo un Twitter. Vamos a hacer algo a partir de ahora, nos vamos todos a nuestras casas, ¿para qué venimos hasta acá? No me pongo terno, tengo calor, me pongo un polo y de mi casa mando un Twitter”, aseveró

