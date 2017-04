Mauricio Mulder: "Caso Madre Mía debe reabrirse porque fue delito de lesa humanidad"

El vocero alterno del Partido Aprista, Mauricio Mulder, rechazó las afirmaciones del ex presidente Ollanta Humala quien, en la víspera, responsabilizó al ex mandatario Alan García por las interceptaciones a sus comunicaciones telefónicas.

“En el Perú es deporte que cada vez que alguien es cogido infraganti en un delito la última defensa es echarle la culpa al Apra porque al final eso genera una duda. A los apristas nos podrán decir de todo pero estúpidos no somos. Imagínese que nosotros hayamos chuponeado al señor Ollanta Humala y hayamos obtenido esas declaraciones y no las hayamos usado. O sea, estuvimos en campaña electoral, escuchamos pero dijimos: ‘no, no lo saques, déjalo que sea presidente cinco años y después veremos’. Idiotas no seríamos”, comentó.

CASO MADRE MÍA

Mulder agregó que los audios de las interceptaciones telefónicas realizadas en 2011 al entorno del Partido Nacionalista en el marco de un operativo policial y fiscal sobre terrorismo ameritan que se reabra la investigación por el caso Madre Mía .

Sobre todo, dijo, ahora que se conoce que Jorge Ávila, quien testificó en 2006 que Ollanta Humala era el ‘capitán Carlos’ y que secuestró, torturó y asesinó a su hermana y a su cuñado, ha admitido que se le pagó para cambiar esta versión ante las autoridades.

“Si se sabe que las personas que dijeron: ‘no me acuerdo’ fueron compradas y la misma persona está declarando, ese caso se tiene que reabrir de todas maneras porque es un caso de lesa humanidad y todas las personas que ayudaron a matar este tema: jueces, fiscales que se hicieron los tontos tendrá que haber (para ellas) una imputación de asociación ilícita para delinquir”, subrayó el parlamentario aprista.

