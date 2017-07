Martín Vizcarra: "Nuevo contralor debe tener cualidades morales para desempeñar el cargo con ética"

El primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra , sostuvo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski continúa evaluando diferentes alternativas para designar a la “persona idónea” para el cargo de contralor general.

“Sé que están evaluando diferentes alternativas, buscando la persona idónea que tenga cualidades técnico profesionales pero también morales para con ética hacer desempeño del cargo”, declaró.

Martín Vizcarra no quiso comentar sobre las cualidades de algunas de las personas voceadas para el cargo, entre ellas el director del Banco Central de Reserva (BCR) Rafael Rey .

“No quisiera hablar de nombres en particular. (…) No hay todavía una propuesta, no especulemos si tiene o no condiciones una persona que es fruto de la especulación, esperemos la propuesta”, manifestó.

En términos generales, Vizcarra agregó escuetamente que “por el bien de la democracia y de la institucionalidad”, el reemplazante de Edgar Alarcón “debe ser una persona de altas cualidades técnico profesionales”. “Lo político partidario no debe ser factor a evaluar sino otras características”, recalcó.