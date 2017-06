El primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra , se pronunció hoy sobre el audio que difundió el program ‘Beto a Saber’, en el cual están involucrados el contralor, Fernando Zavala y el contralor, Edgar Alarcón.

► Edgar Alarcón: Comisión Permanente posterga votación de remoción del contralor

En comunicación con Canal N, el ex ministro de Transportes y Comuniciones señaló que no hay nada irregular en el audio. Asimismo agregó que no sabía que eestaba siendo grabado por lo cual habló con total transparencia.

“Hemos conversado con el contralor para ver que observaciones tenía sobre Chincheros para poder absolverlas y dar un paso adelante” reiteró Vizcarra. Añadió que no hay nada irregular y no se condiciona absolutamente nada en eudio.

“No tenemos un doble discurso, la reunión se realizó a principios de mayo y ha durado alrededor de 15 minutos pues fue una reunión corta” recalcó el ex ministro. Vizcarra también declaró que no solo se hablo de Chinchero sino también de varios proyectos como el aeropuerto Jorge Chávez, del Gasoducto Sur Peruano, Metro de Lima, etc.

Además, el vicepresidente comentó que como gobierno tienen interés que los grandes proyectos salgan adelante y se concreten para el beneficio de los peruanos.

Te puede interesar