Martha Chávez: “A veces me parece que PPK está perdido y se contradice a sí mismo” [Video]

Martha Chávez se unió a la ola de críticas que desataron las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski del pasado viernes 23 de diciembre —cuando aseguró que “el Gobierno no se dejará pisar por una mayoría en el Congreso”— y consideró que lo dicho por el presidente de la República revela que padece “problemas de salud y de buen juicio”.

“Ojalá que el señor Kuczynski deje de estar sorprendiéndonos (…) Lo que me causó a mí como impresión (lo que dijo sobre la bancada de Fuerza Popular) fue: ‘Caramba, ¿en qué juego estamos?’”, aseguró Martha Chávez la mañana de este martes en entrevista en Canal N.

“Yo siempre le he temido a las personas impredecibles. Eso es lo que está pasando con él y yo lo lamento… Yo creo que eso revela algunos problemas de salud (¿buen juicio?) Sí, a veces me parece que el señor (PPK) está perdido, al punto de contradecirse a sí mismo (…) Ojalá sepa escoger a personas que le den buenos consejos y no que lo lleven y exploten esas inconsistencias”, agregó.

“No estoy en ningún grupo de WhatsAppp”

De otro lado, Martha Chávez indicó que no es militante de Fuerza Popular y por ello no tiene ninguna función dentro del partido. Asimismo, dijo que no está incluida en ningún grupo de WhatsApp y descartó ser asesora de Keiko Fujimori.

“Soy fujimorista (¿Tiene función dentro del partido?) No, no voy a las reuniones de bancada, no asesoro a Keiko (Fujimori), salvo el trato que tenemos y que nos comunicamos por WhatsApp, directamente con ella. No estoy en ningún grupo de WhatsAppp”, dijo.

Martha Chávez, quien actualmente es asesora de la primera vicepresidencia del Congreso, indicó que muchas veces critica algunas posturas de la bancada de Fuerza Popular y también de otros grupos. “Yo debato con la televisión porque la tengo prendida cuando hay sesiones y cuando puedo dar un consejo lo doy”, señaló.

Además, aseguró que tiene contacto permanente con Luz Salgado “aunque menos del que quisiera porque ella está muy atareada” y consideró que el Acuerdo Nacional es útil pero “hay que redefinir bien qué es” para poder trabajar mejor.

