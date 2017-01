Martha Chávez sobre matrimonio gay: 'Con los mismos argumentos se podrán casar hijos con padres'

Lorena Obregón @Lorena_AON

La excongresista Martha Chávez se pronunció este martes sobre temas como la denominada ‘ideología de género’ y el fallo del Poder Judicial a favor del matrimonio homosexual entre el economista Óscar Ugarteche y Fidel Aroche, quienes se casaron en México y demandaron al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) por negarse a inscribirlos como esposos en Perú.

Lima amaneció este martes con carteles contra la ‘ideología de género’ en diversos distritos como Barranco, Miraflores, Chorrillos. ¿A qué cree que se deba este hecho?

-Es la preocupación de un grupo de padres de familia que se ha dado cuenta como en ciertas cartillas que el Ministerio de Educación ha distribuido a ciertos profesores se les instruye para un contenido totalmente ajeno a lo que es el sentir de los valores morales de la mayoría de personas, al rol que les corresponde —de acuerdo a la Constitución— a los padres de familia en la educación de sus hijos. Quieren imponer una tergiversación de la defensa de la no discriminación y de la libertad de las personas. Bajo esa cubierta, bajo ese disfraz se pretende relativizar lo que es un orden natural y biológico, según el cual las personas nacemos con determinado sexo: femenino o masculino, hombre o mujer.

¿Cuál es su concepto sobre la denominada ‘ideología de género?

-Una ideología es un conjunto de ideas y posiciones con las que se busca interpretar una realidad… Y están con esa idea a partir de una supuesta lucha en pro del respeto y la no discriminación. Se está queriendo confundir a las criaturas con conceptos como la sexualidad se construye, la identidad sexual se construye, que hoy puedes ser mujer y mañana hombre, que el ser hombre y ser mujer no depende de un orden biológico.

¿Cree que la currícula escolar 2017 se ve amenazada por la denominada ‘ideología de género’?

-La currícula escolar amenaza el derecho de los padres y se convierte en un vehículo de ideologización, de concientización y de pérdida de valores para los niños. Por eso es que dice en los carteles “con mis hijos no te metas”. Son los padres los que deben estar al tanto de la educación de sus hijos.

¿Niños en peligro?

-Sí, ni siquiera han tenido la transparencia de citar a los padres y decirle: ‘nosotros encontramos que hay que modificar quizás estas creencias, estos valores’, no. De frente arremeten con las criaturas para darles un contenido que se contrapone a los valores que son comunes en nuestra sociedad.

El cardenal Juan Luis Cipriani recibió algunas críticas luego de que hiciera una comparación desafortunada sobre la comida y el excremento cuando se oponía a la denominada ‘ideología de género’, ¿qué opinión le merece?

-Eso podría ser una minoría. Hay que entender, a buen entendedor, pocas palabras. Podría haber utilizado la palabra veneno, podría haber utilizado la palabra basura. Más allá de las expresiones, está el mensaje. No hay que quedarse solo en el contenedor, sino en el contenido.

¿Qué opina sobre el reciente fallo del Poder Judicial entorno a la inscripción del matrimonio homosexual de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche?

-He leído toda la sentencia. Es un fallo en primera instancia que debe ser apelado por el Reniec. El procurador que defiende al Reniec demuestra que el juzgador está al tanto de cuáles son las normas constitucionales y legales que rigen y que excluyen la posibilidad de este inventado matrimonio de personas del mismo sexo, pero hace una contorsión, un salto argumental propio de un malabarista para en base al principio de igualdad, concluir en algo que es impropio a nuestro derecho. Es una sentencia que debe ser no solamente revocada sino anulada, desde mi punto de vista. Lo que me llama la atención y es muy grave es que los defensores del matrimonio gay e incluso algunos congresistas hayan sugerido que no se debe apelar esa sentencia, lo cual es un acto corrupto porque el Estado debe defenderse con todos los mecanismos que la ley le da.

Precisamente, Reniec ha informado que apelará dicha sentencia…

-Qué bueno que el Reniec haya anunciado que va a apelar y yo confío en las instancias superiores con tribunales colegiados… Que se pueda enmendar esto que es un pronunciamiento totalmente inconstitucional. Además, quieren confundir lo que la Constitución establece sobre la forma del matrimonio y quieren hablar sobre los tipos del matrimonio cuando solo existe el matrimonio religioso o civil.

¿Este fallo puede establecer un precedente?

-No, eso es lo que quieren. Con los mismos argumentos de ese juez o jueza ya mañana se puede autorizar el matrimonio de hijos con padres y el matrimonio entre hermanos. Porque si lo que privilegia es la libertad, la felicidad, etc… Entonces, pues ya no quiero ir al extremo de otros países donde se pretenden casar con su computadora, con su mascota o casarse adultos con niñitos como se permite en otras sociedades.

