Martha Chávez: “No creo que Kenji esté interesado en presidir el Congreso”

La ex congresista Martha Chávez no cree que Kenji Fujimori quiera postular a la presidencia del Congreso, a pesar que él mismo no ha descartado esa posibilidad luego de recibir el respaldo de varios parlamentarios.

“Yo solo digo, de lo que he conversado hace varios meses con Kenji y de lo que lo conozco, no creo que él esté interesado en la presidencia (del Congreso)”, declaró en Canal N.



[Carlos Tubino critica a Kenji Fujimori: “¿Es una persona que va constantemente al Congreso? No”]

Chávez dijo que “si Kenji hubiera querido ser presidente lo hubiera sido el primer año legislativo”, debido a que fue el congresista más votado en todo el país, en las elecciones del 2016.

También describió la labor que despliega el menor de los Fujimori al interior de Fuerza Popular. “Él es un magnífico e incansable trabajador de bases, le encanta, como a su papá”.

Negó que exista una confrontación o división en Fuerza Popular a raíz de las diferencias entre Keiko y Kenji Fujimori. “En el fujimorismo siempre ha habido líneas, lo que pasa es que antes de no había Facebook ni Twitter, pero en el fujimorismo hemos tenido muchas discusiones muy fraternas y, a veces, muy intensas. Pero eso no quiere decir que haya distanciamiento”, indicó.

Más información