Martha Chávez: 'Alenjadro Toledo y Eliane Karp fueron un par de aventureros'

Luego que se conociera que el ex presidente Alejandro Toledo habría recibido sobornos de la empresa Odebrecht, la ex congresista fujumorista Martha Chávez calificó al ex mandatario y a su esposa Eliane Karp como “unos aventureros” que vinieron al Perú para ver qué podían tomar como ventaja.

“Ahora queda claro que buscó llegar a un alto puesto simplemente para enriquecerse y su socia fue un complemento. Fueron un par de aventureros que vinieron a ver qué es lo que podían tomar como ventaja”, expresó Martha Chávez a Canal N.

La ex parlamentaria aseguró que conoció a Alejandro Toledo desde los años 70, y que él “toda la vida tuvo una fractura moral, toda la vida fue una persona que le gustaba tomar ventaja, que mentía”.

Sin embargo, Martha Chávez expresó que el ex presidente aún tiene presunción de inocencia debido a que aún no ha sido sentenciado. “Hay que reconocerle los derechos que él negó permanentemente, no solamente cuando era presidente o candidato, sino toda su vida”, acotó.

