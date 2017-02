Mario Canzio: "Definitivamente tiene que evaluarse una acusación constitucional contra Pablo Sánchez"

La relación entre la comisión Lava Jato y el Ministerio Público es cada vez más tensa. En la sesión del pasado miércoles, el congresista Mauricio Mulder planteó la idea de presentar una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la reiterada inasistencia del fiscal Hamilton Castro, a cargo de investigar las presuntas coimas pagadas por Odebrecht a empresarios peruanos.

Al final de la reunión, el grupo investigador decidió solicitar a la comisión de Constitución su opinión sobre la decisión de la Fiscalía de no autorizar a Castro su concurrencia al Congreso.

El vicepresidente de la comisión de Constitución, Mario Canzio (Frente Amplio), indicó a Perú21 que está de acuerdo en que se evalúe presentar una acusación constitucional contra Pablo Sánchez.

“El Ministerio Público no puede asumir esa actitud porque es una abierta falta de respeto al Parlamento. Estoy de acuerdo en que se tomen las medidas correspondientes. Habría que revisar el marco legal y, si es viable, yo estaría de acuerdo (con la acusación constitucional). Aquí el tema es que el caso de corrupción es tan grande que produce una gran indignación en todos los sectores sociales”, expresó Canzio.

“Entre los poderes del Estado debe haber un respeto y la comisión Lava Jato tiene la autoridad suficiente como para requerir toda la información de los diferentes estamentos del Gobierno y el Estado”, agregó.

Un punto de vista totalmente diferente tiene el parlamentario Alberto Quintanilla (Frente Amplio), también miembro de la comisión de Constitución, quien apuntó a que la desconfianza del Ministerio Público hacia la comisión Lava Jato se debe a la falta de autoridad del referido grupo de trabajo.

“Es un penoso incidente pero es uno de los resultados de la falta de autoridad que tiene la comisión Lava Jato. Es cierto que la no asistencia (de Hamilton Castro) empeora la situación, pero es una comisión que no está caminando bien. La comisión debería empezar cambiando a su presidente. (Víctor) Albrecht tiene vinculaciones con hechos que van a ser investigados y despierta suspicacias. Supongo que la no concurrencia del fiscal (Castro) tiene que ver con eso: la desconfianza que le inspira la presidencia de Víctor Albrecht”, expresó a Perú21.