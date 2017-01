Mariano Cucho: “Consejo Nacional de Magistratura no respetó debido proceso”

Carlos Castillo @cdcastillin

Mariano Cucho, jefe de la ONPE, informó que presentará un recurso de nulidad a la decisión del CNM que no lo ratificó.

¿Va a apelar esta decisión del Consejo Nacional de la Magistratura por la que no se le ratifica como jefe de la ONPE?

Estamos presentando hoy (ayer) un recurso de nulidad para que sea evaluado.

¿Bajo qué criterios plantea usted la nulidad de esta decisión del CNM?

Todo proceso de evaluación se ciñe a un reglamento que contiene los parámetros para esa evaluación. Esos parámetros permiten a los consejeros calificar a los postulantes con “bueno”, “aceptable” y “eficiente”. El comité de evaluación presenta este resultado (muestra un documento) en el que me califica de bueno y aceptable. Mire usted, no hay ningún deficiente. Es decir, no desaprueba ninguno de los factores evaluados en mi gestión. Si hubiera sacado alguna nota roja, no me presento a la entrevista.

Pero la resolución del CNM sí lo desaprueba…

La resolución del CNM ya no considera los factores que fueron evaluados por los mismos consejeros, y toma como referencia un informe de Contraloría calificando de ‘hallazgo’ lo que realmente fue una observación administrativa que fue corregida en su debida oportunidad.

¿Y cuál fue ese hallazgo de la Contraloría?

Es una alerta que dice que lo que está en ‘debe’ figura en ‘haber’. Se ha magnificado el tema. Hallazgo deviene en una investigación o una auditoría y aquí no la ha habido. La resolución ha trastocado los conceptos de evaluación; por lo tanto, no ha habido debido proceso.

Supongo que cuando usted se presenta a la entrevista, que es parte de la evaluación, las preguntas que le hicieron eran sobre los parámetros señalados. ¿Me equivoco?

Es correcto lo que señala. Vamos a la entrevista, permanentemente la ponente era interrumpida por los otros consejeros, no la dejaban desarrollar las preguntas. Cuando escuchamos los temas nuevos, ofrecimos dar respuesta y lo hicimos, enviamos información adicional, y ellos lo admiten en la resolución, pero agregan que eso no les satisface. El CNM emite su resolución el 19 de diciembre, el mismo día de la entrevista.

El CNM señala que no se cumplieron satisfactoriamente las metas, por ejemplo, en el caso del voto electrónico y que ha habido aumento de planilla.

En el tema del voto electrónico, efectivamente programamos para 30 distritos y se ejecutó en 19, pero tiene su explicación. Hubo una norma que se dio en enero y que trastocó el proceso que ya estaba en marcha. Había muchísimo ruido político y había que bajarlo. Cuando decidimos que no sean 30 sino 19 distritos, los mismos partidos nos respaldaron. Me mencionan el incremento de personal y no se dan cuenta de que se han implementado programas como ‘Elija Dónde Votar’, que requería personal adicional contratado temporalmente.

¿Se puede pensar también que usted busca aferrarse?

Tal vez no falte quien pueda pensar eso, pero no es así. Aquí se trata de defender a la institución. Este tipo de resoluciones le hacen daño a una entidad que tiene reconocimiento internacional, la dejan mal, y eso es injusto para el equipo profesional y el trabajo independiente y técnico. No hay ninguna observación sobre el proceso electoral, no hay ninguna acta que se haya perdido.

¿Qué cree personalmente que ha habido detrás de esta resolución del CNM?

Esa es una excelente pregunta, pero no tengo la respuesta. Habría que preguntarle al CNM por qué me desaprueban si me aprobó en todos los factores evaluados. Ellos tienen la respuesta.

¿Percibe que hay sectores políticos que no lo quieren?

Bueno, no lo sé. Siempre he actuado con criterio técnico, transparente e independiente y al frente de un equipo muy profesional. No tengo ninguna vinculación política.

SABÍA QUE

Mariano Cucho se desempeña como jefe de la ONPE desde enero de 2013. Es economista y ha laborado en el Ministerio Público y en el Reniec.

Durante su gestión al frente de ONPE , lideró la institución en cuatro procesos electorales y ha obtenido la certificación ISO /TS 17582, además de otros reconocimientos.

Cucho destaca como uno de sus logros que la ONPE haya subido del octavo al tercer lugar entre las organizaciones que gozan de la mayor credibilidad dentro de la opinión pública.