Marco Arana: “PPK y el fujimorismo avanzan a acuerdo”

La división del Frente Amplio es inminente, aunque Marco Arana le abre el frente a Verónika Mendoza para que se inscriba con su nuevo partido. Afirma que el fujimorismo quiere vacar a PPK.

¿Que Verónika Mendoza, ex candidata por el Frente Amplio (FA), no haya asistido al diálogo con PPK evidencia la ruptura de la izquierda?

Lo que muestra es que las dificultades dentro de lo interno del FA se expresaron. Un sector se inhibió de participar de la invitación que el presidente y el premier extendieron a mi persona y a Verónika Mendoza.

¿Y por qué no fue ella?

En la mañana dijo que evaluaría. En la tarde nos enteramos que decidieron no participar. La razón pública fue que tenían una reunión con organizaciones sociales. Pero esto ocurrió al día siguiente. La PCM estableció la agenda: iniciar un proceso de diálogo de cara a la crisis política que trajo la censura del ministro de Educación. Mendoza declaró que no se reuniría para tomar té y que la agenda no era clara… Eso tendrá que contestarlo ella. Nosotros hemos antepuesto los temas nacionales a una reunión interna.

¿Habría sido útil que asistiera?

No tiene importancia. De lo que se trata es de tender puentes. Son conversaciones bilaterales para iniciar un diálogo mayor en el marco del Acuerdo Nacional. Todo esfuerzo para acercarse, discutir los grandes problemas y ver cómo generar un consenso entre todas las fuerzas políticas es importante, pues. No todo se hace con cortes de diálogo, correlación de fuerzas, etc. El 27 de enero se inicia el diálogo en el Acuerdo Nacional y, por eso, fue importante el encuentro entre el presidente y las fuerzas políticas.

¿Hablará con Mendoza?

Volveré a hablar, ya lo he hecho. Si dialogo con las demás fuerzas políticas, por qué no con ella.

Marisa Glave respalda a Mendoza y cuestiona que usted haya firmado un compromiso de renovación con las otras fuerzas políticas que integran el Frente Amplio y no con Sembrar, de Mendoza, ni el Partido Socialist…

Nosotros nos reunimos y luego dimos una conferencia de prensa en la cual se hizo público el acuerdo con la dirigencia de Sembrar. Hemos coordinado. Después, ellos elaboraron un comunicado público en el que ratifican su participación en el FA. Verónika Mendoza ya no está en Sembrar, sino en Nuevo Perú…

¿Y no en el Frente Amplio?

Han pedido estar en el FA. Están recogiendo firmas. Integran la comisión política del FA, eso es parte de la tensión…

Pero se reúne con todos menos con Sembrar y el PS para renovar el Frente Amplio…

Es que la comisión política no se estaba reuniendo. Por eso la renovación. Se ha pedido a Sembrar y a PS que acrediten a sus delegados. Espero que lo hagan. La decisión de todas las fuerzas que participaron en el FA y que quieren renovar los acuerdos programáticos suscritos es convocar al congreso nacional para elegir una nueva dirección política que nos exprese a todos. Esa es nuestra hoja de ruta. ¿Si aún no acreditan delegados, Sembrar y PS no están en el FA…? No ha habido expulsiones ni rupturas programáticas.

¿Mendoza, Glave están en el purgatorio del FA?

No. Estamos en proceso de recomposición, de cambio. Si no acreditan delegados, buscaremos otro camino. Nadie puede obligar a nadie a estar. Ellos han querido que el FA sea un partido único y ahí surgieron las diferencias, nosotros creemos en una confluencia.

¿En el Congreso también están divididos?

Estamos organizados alrededor de una agenda y un mandato. Esperamos que se mantenga la unidad. Las votaciones lo demuestran. Tenemos diferencias, pero no afectan la unidad.

¿Marisa Glave para quién cotiza?

Para Nuevo Perú, nosotros para el Frente Amplio.

¿Informaron a Mendoza sobre la reunión con PPK?

No, haremos el informe este fin de semana y se lo enviaremos a todos los congresistas.

¿Qué evaluación sacan del diálogo?

El presidente señaló que se dialogará en el Acuerdo Nacional. Expresamos nuestra preocupación sobre cómo serán las relaciones Ejecutivo-Legislativo y si la reunión con Keiko Fujimori era para transacciones detrás de la cortina. Nos dijo que no. También si retrocederían en la política de derechos sexuales y reproductivos, como lo plantea el cardenal Cipriani y un sector del fujimorismo. La respuesta fue no. Igual con el currículo de equidad de género. Preguntamos si se han negociado algunos cargos con el fujimorismo para seguir cooptando el aparato del Estado. Se dijo que no.

¿Le creen o no al presidente ello de que no hay acuerdo con el fujimorismo?

Nosotros creemos que avanzan hacia un acuerdo y que el sector más conservador del país piensa que lo mejor que puede ocurrir es una suerte de cogobierno entre PPK y Keiko Fujimori. Veremos si el Ejecutivo deja que las leyes del fujimorismo pasen como por un tubo. Por ejemplo, la Ley de Juntas de Usuarios de Riego, que tiene nombre propio. También está la ley de la elección de los procuradores.

¿Y si no observan la ley, qué pensarán?

Será evidente que en la práctica hay solo una bravuconada, un show y un espectáculo en el Congreso. Un nivel de cooptación de ese tipo es peligroso para la democracia. Condeno la participación del cardenal Cipriani en la reunión entre PPK y Keiko Fujimori. Su intervención no fue la más adecuada. No por razones personales, sino principistas.

Carlos Bruce dijo que no respeta a Cipriani. ¿Usted?

Lo respeto –y pido que me respeten–, pero no comparto sus ideas. En la campaña favoreció la candidatura de Keiko Fujimori. Como ciudadano está bien. Está mal usar la investidura religiosa. Por eso, yo pedí permiso para hacer política, no quería usar el púlpito. Cipriani me criticó lo que hace.

¿Eso invalida el diálogo entre PPK y Keiko? Dijeron que fue franco, abierto…

Quitó neutralidad a la reunión. Un cardenal fujimorista, una ex candidata fujimorista hablando con el presidente cuando su ministro acababa de ser pasado por la guillotina fujimorista. La hubiera convocado la Conferencia Episcopal, la sociedad civil, en fin.

¿A la izquierda le molesta que el gobierno coordine con quien tiene mayoría en el Congreso?

En absoluto. Coordinación sí, pero no subordinación de uno al otro. En el caso de la elección de los procuradores, el fujimorismo quiere imponer sus objetivos políticos.

¿Qué debería hacer el fujimorismo, poner a disposición del FA sus 72 votos?

Tienen que ejercer de manera responsable y pensando en el conjunto del país. No solo en sus objetivos políticos inmediatos. Si proponen leyes para el conjunto del país, votamos por ellas, pero no leyes que expresen una correlación de fuerzas y que intenten mellar las instituciones del Estado.

¿El fujimorismo chantajea al gobierno de PPK?

Ha demostrado que está dispuesto a hacer eso y que, además, goza haciéndolo. Las comunicaciones del “mototaxi” que hablan de un ministro temblando…

¿Ustedes no hablan así internamente?

En mi caso y de los compañeros con quien hablo, no. No celebramos. En la guerra, a alguien que es herido no se le remata. Me refiero a Sendero, al MRTA…

¿Cree que hubo ‘emerretistas’ asesinados en la residencia del embajador de Japón?

Ellos remataban. Pero de las investigaciones se sabe que hubo un grupo de elite, los ‘gallinazos’, que actuó así. Hay denuncias, debe investigarse.

¿El fujimorismo quiere vacar al presidente?

La manera como manejaron la interpelación fue un despliegue de puro músculo para ver cómo pueden arrinconar al Ejecutivo y medir fuerzas.

¿El ex ministro de Educación no debió ser censurado?

Debió ser censurado por las razones de fondo de la política educativa y, si había responsabilidades por corrupción, también debió ser investigado.

¿No las había?

Hay una comisión que debe investigar y la Fiscalía está investigando.

¿Fueron satisfactorias las respuestas del ex ministro de Educación?

No lo suficiente. Me parece que ni siquiera las había preparado.

¿Por qué dice que hubo mucho músculo?

Porque había mucho músculo y poca neurona. Una cosa es la responsabilidad política, otra la administrativa y otra la penal. Puede ser que tenga los tres niveles de responsabilidad, pero que la Fiscalía establezca responsabilidades y le caiga todo el peso de la ley.

¿El Congreso no puede censurar?

Así es, pero debe hacerlo bien y adecuadamente. Se decidió la censura y lo llevaron a la interpelación. La corrupción no solo está en Educación. Desnaturalizaron la interpelación. Lo que hicieron fue una ejecución extrajudicial.

Pero usted no está satisfecho con las respuestas del ex ministro.

Que interpelen, que escuchen argumentos y, en función de eso, se decide, no de antemano.

Insisto. ¿El fujimorismo quiere vacar al presidente?

Mi impresión es que quiere hacerlo y hay que decirles que no lo van a hacer.

¿El fujimorismo es un grupo democrático?

Están jugando a las reglas de la democracia, llegaron electos. Pero la manera como quieren hacerlo es ejerciendo la dictadura de la mayoría. Eso se llama tendencia al autoritarismo. Hay algunos que trucan fotos, a mí varios de ellos me llaman terrorista…

Ustedes los llaman ladrones y corruptos. Así las cosas…

Bien que esté Fujimori preso. Ellos defienden a la corrupción al decir que el de Fujimori fue el mejor gobierno de la historia. Han blindado a congresistas que están en el Poder Judicial.

¿El diálogo entre Keiko Fujimori y PPK fue en función del chantaje?

Quiero ver qué rumbo toma esto. Si camina como pato, grita como… Ellos están ejerciendo el poder de la mayoría y deben respetar a la minoría cuando tiene razón. Se puede llegar a acuerdos y no aplastarla.

¿Qué debería hacer PPK, aislar al fujimorismo?

Guste o no, están en el Congreso. Debe ser respetado si se hace respetar. Si blinda corrupción, chantajea al Ejecutivo, aplasta a las minorías, debe ser combatido.

¿Obstruye a la bancada de gobierno?

No. Sí con los cargos, con los procuradores. Peligro, amenaza, luz roja. Dieron el voto de investidura, etc., pero generaron una crisis política con argumentos nada razonables.

¿Cuál es la crisis política?

Que pudieron llevar a una situación de voto de confianza. Va a pedir otras cabezas.

¿Le parecía apropiado pedir un voto de confianza?

No. Pero no estamos de acuerdo con el chantaje del fujimorismo.

La situación de la minería en el llamado corredor sur es alarmante, la mina Pallancata cerró, se tomó la mina Constanza, etc. ¿Apoyan estas acciones?

No apoyamos ni actos de violencia, ni actos de abuso. No tenemos los votos, pero nos gustaría censurar al ministro de Energía y Minas por el asesinato a mansalva de Quintino Cereceda. Estamos discutiendo en las comisiones si un instrumento como el Informe Técnico (ITS) puede modificar un estudio de impacto ambiental (EIA). No debe…

Eso es lo que dice la norma…

¿Y si está hecha para hacer trampa para atropellar a la gente, la siguen? Las empresas transnacionales dicen que son más exigentes que la norma nacional. ¿Si ven que una contraviene los derechos que defienden, la aceptan? En Las Bambas han modificado el mineroducto…

Siguen la ley…

Hay que corregir lo que se ha hecho mal, en esa zona quieren minería.

¿Conoce a los hermanos Chávez Sotelo, que piden 150 millones de dólares a la empresa y se quedan con el 40% de honorarios de éxito?

No. Pero lo hacen empresas como Graña y Montero y otras que negocian. Si lo hacen en el marco de la ley, no me parece mal. En Choropampa hubo bufetes de abogados que vinieron de EE.UU. y no se criticó. Abogados que buscan un problema para esquilmar a las dos partes… me parece de buitres. En Las Bambas se podían prevenir los problemas, la empresa se hizo el muertito y el gobierno no reaccionó. La actuación de Martín Vizcarra pudo ser más productiva y debe ser fortalecida. Ante un conflicto así, deberán tomar una decisión política, revisar el EIA. Hay que investigar por qué en el gobierno de Humala se acortó a 40 días la aprobación del EIA.

¿Las Bambas puede parar? ¿La comunidad quiere dinero?

La gente no quiere que pare y por supuesto que quieren plata, no sé cuánto más. Una cosa es Fuerabamba, donde les han hecho hasta jacuzzi, es irresponsable que malgasten así. Pero el conflicto está en Cotabambas y ahora Chumbivilcas, donde comienza el corredor minero, reclama beneficios. Pero pertenece al Cusco, Las Bambas está en Apurímac. Piden la asistencia de nueve ministros. Pero es el corredor minero, basta que vaya un ministro con capacidad resolutiva. Lima pide el Metro 2, un montón de dinero. ¿Por qué una comunidad no puede pedir plata para una mejor vivienda, hospitales, carretera? Si no viene el paro, bloqueo… Lo último que una población hace es tomar una carretera.

¿Arequipa puede pedir participar de los beneficios de Las Bambas?

Tiene que haber un manejo integral. Los dineros que recaudan el Estado y la empresa deben hacer una sinergia para ayudar a resolver los problemas de inversión con metas, los cinco o diez primeros años de los 20 que tiene una mina.

¿La idea es paralizar el corredor sur?

No repita eso. No sé de la mina que cerró, hay que ver cómo ha sido el proceso de compra de tierras. ¿Está limpio? La supervisión de sus impactos ambientales, cómo está su política de responsabilidad social… A mí lo que me preocupa es que han matado a mineros en Pataz, Oyón, en Las Bambas.

¿La solución de Las Bambas es asfaltar la carretera y ahí para, o más compensación económica?

Está la carretera, procesos de inversión en desarrollo integral de las comunidades, tiene que ver con mejoras de vivienda, programas productivos. ¿Cuál es el monto de inversión social? Los esfuerzos de Vizcarra son positivos; está viendo si se están usando los recursos del Estado para carreteras, educación. Si eso comienza a fluir, junto con los compromisos de la empresa, se avanza.

¿Quién tiene la responsabilidad del muerto en Las Bambas?

La decisión de la actuación de la Policía se tomó dentro de las instalaciones de la empresa. Si estuviéramos en un Estado de derecho, debería estar investigada por esto. El ministro del Interior ha ofrecido reformar los convenios con la empresa.

¿2021?: “Hay que ver”

No creo. Si la empresa hace la política de avestruz y el Estado deja de tener la iniciativa para ir a dialogar y satisfacer los pedidos de la población, habrá problemas.

¿Recibió la polémica canasta del Congreso?

No la he recogido. Eso es para los trabajadores. Es parte de su convenio colectivo, como en muchas entidades públicas, no para los congresistas.

¿Y por qué tanto escándalo?

Está en cuestión cómo se adquirieron, no hay explicación. La presidenta del Congreso dijo que todo era transparente, hubo sobrevaluación. La compra de computadoras se anuló. Espero que se esclarezca, esperamos un informe.

¿Se fracciona el Frente Amplio?

Como toda organización política, es una posibilidad. No es lo deseable. No sería apocalíptico, se buscarían otras vías. A pesar de que he seguido cursos de gestión pública, tengo que admitir que estoy aprendiendo a ser congresista.

¿Será candidato en el 2021?

Hay que ver, quiero terminar bien con la vocería. Mendoza me parece una buena candidata, pero no es la única, tenemos varios candidatos.

¿Se aliarán con Gregorio Santos?

Depende de los acuerdos que pudieran darse y de los resultados de su proceso judicial.

¿El antifujimorismo debe cesar?

Una polarización de ese tipo no es saludable, pero tampoco procede que el fujimorismo salga a la caza y a la desestabilización del gobierno. Los ministros han sido tratados con la punta del pie…

¿Eso es sinónimo de vacancia?

Hay que tener cuidado.

DATOS

Marco Arana Zegarra es líder del partido Tierra y Libertad y legislador del Frente Amplio por la región Cajamarca. Estudió Sociología, Pedagogía y Teología Dogmática.

Fue párroco en el obispado de Cajamarca (1990-2009) y consultor en Grufides (2014 y 2015).

Por Mariela Balbi – Periodista