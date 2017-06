"Marco Arana busca cualquier alianza con tal de golpear a Nuevo Perú y a Verónika Mendoza"

El congresista Alberto Quintanilla volvió a criticar al vocero del Frente Amplio, Marco Arana, y deslizó que tendría, incluso, el interés de acercase al fujimorismo para “golpear” a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza.

“Está llevando las discrepancias con Verónika Mendoza a un extremo irracional y busca cualquier alianza con tal de golpear a Nuevo Perú y a Verónika Mendoza, hasta cometer esos errores”, exclamó en entrevista con Perú21.

Además, indicó que Marco Arana tiene posiciones antidemocráticas y autoritarias y advirtió el riesgo de que Frente Amplio haga a un lado a Nuevo Perú en la presidencia de las cuatro comisiones que le corresponden a la bancada de izquierda.

Trascendió que el Frente Amplio podría integrar la lista del fujimorismo para la Mesa Directiva. ¿Eso ya está descartado? – Soy de Nuevo Perú y no estamos dispuestos a integrarla (una directiva con el fujimorismo). Parece que Marco Arana está negociando, pero eso ya sería por el lado de Tierra y Libertad, me parecería un error.

¿Ustedes lo permitirían?

-Nosotros no tendríamos cómo impedirlo. Es una decisión de ellos, tendríamos que respetarla, pero no nos parece conveniente.

Sin embargo, los congresistas Jorge Castro y María Elena Foronda ya lo descartaron

-Ellos lo deben estar descartando en Tierra y Libertad. Arana sí quería. Es algo que ellos tendrán que resolver. Creo que sí lo están buscando.

¿Por qué cree que se acercaría al fujimorismo?

-Está llevando las discrepancias con Verónika Mendoza a un extremo irracional y busca cualquier alianza con tal de golpear a Nuevo Perú y a Verónika Mendoza, hasta cometer esos errores.

¿Usted cree que Arana podría aliarse al fujimorismo para enfrentarse a Mendoza?

-Sí, creo que sí.

Y el Frente Amplio debería integrar una lista simbólica de la oposición a la Presidencia del Congreso como plantea Yonhy Lescano?

-Nosotros sí respaldaríamos una lista alterna con Yonhy Lescano. Ustedes saben que, en la práctica, hay dos bancadas en el Frente Amplio. Estamos legalmente como Frente Amplio, pero funcionamos como dos bancadas.

Justamente se avecina la elección de las presidencias de las comisiones y cuatro (Vivienda, Mujer, Trabajo y Pueblos Andinos) corresponden al Frente Amplio ¿Cómo harán para dividirse?

-Nosotros hemos planteado que sea dos presidencias para cada uno (Nuevo Perú y Frente Amplio). Quizás se podría rotar.

¿Cree que existe algún riesgo de que no consideren a Nuevo Perú?

-Creo que sí, pero sería un error. El Consejo Directivo tendría que tomar cartas en el asunto.

¿Como califica, hasta ahora, el papel de Marco Arana como vocero?

-Creo que nos representó limitadamente.

En octubre usted mencionó que “Marco Arana tiene bastantes rasgos mesiánicos”, ¿se ratifica?

-Prefería no usar esa palabra porque parece que él no entiende que es una discrepancia política, no personal. Creo que le falta convocatoria.

Pero Marco Arana dejó que sus colegas maltraten a Marisa Glave y a otros miembros de Nuevo Perú

-Él tiene mucho de mesianismo en su conducta, pero no quiero usar esa palabra para qué ahondar diferencias innecesarias. Tiene posiciones antidemocráticas y autoritarias.

